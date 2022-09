On l’a vu hier, la passion s’est emparée de cet EuroBasket et on vit actuellement la quintessence de notre sport. C’est à dire ? C’est à dire que le plus haut niveau possible à l’échelle européenne côtoie le suspense inhérent à des matchs couperet, donnant lieu à des scénarios complètement fou et à des liesses nationales dont on raffole. Concrètement ? Des équipes gagnent et poursuivent leur parcours, d’autres perdent et rentrent à la maison. Allez zou, focus sur le Groupe C et, spoiler, y’a un potentiel gros bazar qui arrive.

Les matchs du jour

14h15 : Croatie – Ukraine

Croatie – Ukraine 17h : Estonie – Grèce

Estonie – Grèce 21h : Italie – Grande Bretagne

Le classement

Ce qu’il peut se passer

A peu près tout, sauf une qualification de l’Estonie et de la Grande-Bretagne, déjà officiellement éliminés de la compétition. Les Grecs devraient logiquement taper les Estoniens, à moins d’envoyer leur équipe C ce qui n’est, on le rappelle, pas possible, et de toute façon Giannis et ses gars sont assurés de terminer à la première place. Pour ce qui est des places 2 à 4 d’est un bazar immense qui s’annonce, avec comme seule autre garantie ou presque la victoire italienne face à la Grande-Bretagne. Ukraine, Croatie, Italie, trois nations qui peuvent très bien terminer deuxième comme quatrième, avec un énorme zoom à mettre sur la première rencontre de la journée entre les Croates et les Ukrainiens. La suite ? Paragraphe suivant, Bac +5 en transition.

La grosse question : il se passe QUOI si la Croatie bat l’Ukraine

Tentons de la faire courte. En partant du principe que la Grèce et l’Italie vont s’imposer, deux alternatives s’offrent à nous. La première ? L’Ukraine tape la Croatie, ce qui, au vu de ce que les deux pays ont proposé depuis une semaine est tout à fait probable, et dans ce cas Alex Len et ses gardes du corps termineront deuxièmes du groupe, l’Italie troisième et la Croatie prendra la pire place puisque synonyme très probable de huitième de finale face à la Serbie. Si la Croatie l’emporte face à l’Ukraine ? Ça se corse comme dirait Patrick Fiori, car l’Italie, l’Ukraine et la Crocro seront égalité avec chacun 3 victoires et 2 défaites. Que se passe-t-il dans ces cas-là ? Un petit classement à trois équipes. Le problème ? La Croatie aura battu l’Ukraine, l’Italie a battu la Croatie et l’Ukraine a battu l’Italie. Merde. Que se passe-t-il dans ces cas là épisode 2 ? On prendra alors le goal-average concernant les matchs entre ces trois équipes uniquement. L’Ukraine a battu l’Italie 84-73, l’Italie a battu la Croatie 81-76, et pour les Croates il faudra donc gagner cet aprem de dix points pour prendre le lead de cette course à trois. Eh, on va arrêter là hein, parce qu’il est 9h44 et nos premiers cheveux blancs viennent de pousser. Alors rendez-vous à 14h15 à Milan pour les premiers éléments de réponse ?

C’est le bazar, au moins autant que dans la chambre du petit dernier. Croatie – Ukraine en tête d’affiche et pour décider du sort de ce Groupe C, à 14h15, un duel immanquable pour les aficionados de basket et de mathématiques !