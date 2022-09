Après sept jours d’une intensité rare, la phase de groupes donnera sa conclusion ce soir à l’issue de Serbie – Pologne. On connaitra de ce fait le tableau final de cet EuroBasket, le « bracket » comme on dit dans l’Arkansas, et il sera alors l’heure des grandes prédictions. On fait le point sur ce qui nous attend pour cette dernière journée ? Allez !

Le programme du jour :

14h : Finlande – Pays-Bas

Finlande – Pays-Bas 14h15 : Croatie – Ukraine

Croatie – Ukraine 17h : Estonie – Grèce

Estonie – Grèce 17h30 : République Tchèque – Israël

République Tchèque – Israël 21h : Grande-Bretagne – Italie

Grande-Bretagne – Italie 21h : Serbie – Pologne

Les classements avant les matchs

Le match à ne pas louper

Alors vu comme ça… ça ne fait peut-être pas rêver, mais le match entre Israël et la République Tchèque comptera carrément triple. Pourquoi ? Parce que dans le Groupe D la Serbie, la Finlande et la Pologne sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes, reste à connaitre l’ordre, et parce que le match entre le squad de Deni Advija et celui de Jan Vesely déterminera donc qui accompagnera les trois équipes sus-citées dans le bracket final. La nouvelle génération emmenée par le sophomore des Wizards et le meneur Yam Madar avait démarré son Euro tambour battant avec une grosse victoire face à la Finlande et un succès utile face aux Pays-Bas mais a depuis levé le pied en perdant contre la Pologne et la Serbie, les Tchèques ont eu la bonne idée de battre les Oranje, et c’est donc aujourd’hui que tout se joue puisque le vainqueur du match enverra son vainqueur en huitièmes et son perdant à la maison. Un vrai match de play-in à domicile pour les Tchèques, on valide !

Les enjeux principaux :

L’enjeu principal de cette journée on vient d’en parler, mais pour le reste pas mal de choses vont se décanter aujourd’hui. La première place du Groupe D pour commencer, avec un Serbie – Pologne qui coûtera cher en vue de la suite des évènements. Les Finlandais devront éviter de jouer aux cons face à la faible Hollande, et dans ce Groupe absolument tout peut arriver dans quelques heures. Pour le Groupe C ? Un peu moins de suspense car on connait déjà les quatre nations qualifiées (Grèce, Croatie, Italie et Ukraine), et si on part du principe que Grecs et Italiens ne devraient pas connaitre trop de problèmes face à l’Estonie et la Grande-Bretagne, c’est le résultat du très gros matchs entre les Ukrainiens et les Croates qui servira d’arbitre dans ce groupe. En cas de victoire de l’Ukraine le classement ressemblera à ceci : Grèce, Ukraine, Italie, Croatie, et en cas de victoire croate c’est un tout petit peu plus compliqué et il faudra sortir les calculettes pour savoir qui prendra la place du con et la Serbie en huitièmes…

Voilà ce qui vous attend aujourd’hui pour cette dernière journée de la phase de groupes, avant un repos bien mérité demain, pour les joueurs comme pour les marathoniens couvrant l’évènement. Rendez-vous ce soir avec un bracket tout beau tout chaud !