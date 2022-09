Les Bleus peuvent avoir des regrets. Malgré un Luka Doncic all-time ce mercredi, l’Équipe de France était dans le match jusqu’à la fin face à la Slovénie, avant de tomber avec les honneurs 88-82. Une défaite frustrante, rageante même, surtout quand on a cette très désagréable impression de s’être fait embobiné par l’arbitrage. En conférence de presse, Vincent Collet s’est lâché.

Evan Fournier a quitté le parquet furax. Et il n’était pas le seul. Vert de rage après une faute non sifflée qui a provoqué un ballon perdu dans les dernières secondes, Vavane était à deux doigts de craquer juste avant de retourner aux vestiaires. Cette action, c’était en quelque sorte la goutte d’eau qui a fait déborder le vase après un match où les Bleus n’ont jamais vraiment été copain-copain avec les officiels. Entre la faute antisportive envoyée à Vincent Poirier juste parce que c’est Luka Doncic qui se retrouvait sous son coude, la faute technique express attribuée à Gobert pour réclamation après une faute oubliée sur lui, ou encore – gardons le meilleur pour la fin – un lancer franc refusé à Fournier pour avoir… mordu la ligne, il y en a eu des séquences où on a eu envie de prendre la télécommande pour la jeter par la fenêtre. Et finalement, c’est Vincent Collet lui-même qui est monté au créneau publiquement pour dire tout haut ce que tous les fans français de basket ont sur le cœur après cette défaite rageante contre la Slovénie. Morceaux choisis (via Eurohoops et Théo Quintard, confrère pour BeBasket).

« Le basket est un sport fantastique quand les joueurs décident de l’issue du match. […] C’est impossible d’avoir les meilleurs joueurs, un niveau de jeu si élevé, et en même temps ce genre d’erreurs. Il faut que ça reste juste jusqu’à la fin. Je ne râle jamais sur l’arbitrage. Pendant tant d’années, je n’ai jamais râlé. Qu’est-ce que je peux dire à mes joueurs ? Les deux dernières fautes sur Okobo et Fournier, on ne nous laisse même pas une chance. Je n’ai jamais vu ça en 13 ans de compétitions internationales. On a terminé avec 26 assists et eux 11. On a 24 fautes, et eux 14. Et lors des 32 premières minutes du match, la différence était de 22 à 8. […] On n’a pas le sentiment d’être respecté. La Slovénie a Luka Doncic, ok. Mais l’Équipe de France a accompli pas mal de choses ces dernières années. On ne demande pas un traitement de faveur. On veut simplement un arbitrage juste. Il y avait un total manque de respect envers notre sélection. On peut dire que ça fait partie du jeu, mais ça fait partie du jeu jusqu’à un point. Le traitement des arbitres envers nous était mauvais. »

Allez hop, ça c’est envoyé. Et clairement, fallait quelqu’un pour mettre les mots sur la frustration provoquée par cette défaite cruelle contre la bande à Luka Doncic. Des mots qui ne changeront évidemment pas l’issue du match, mais un gros coup de gueule ne fait parfois pas de mal, à condition de savoir passer à autre chose rapidement car mine de rien, une très grosse échéance attend l’EDF ce week-end. Dès samedi, les Bleus vont croiser la route des Turcs pour un huitième de finale qui s’annonce tout sauf facile, et où il faudra faire en sorte de ne pas laisser la possibilité aux arbitres de plomber nos chances de qualif.

Vincent Collet a dit ce qu’il avait sur le cœur, le président de la Fédé Jean-Pierre Siutat a lui-même validé les propos du coach, et on imagine qu’Evan Fournier a toujours autant la rage suite au scénario de ce France – Slovénie. Mais la meilleure chose à faire désormais, c’est de transformer cette rage en source de motivation pour le prochain match, et éventuellement de futures retrouvailles contre Luka et ses copains.

Sources déclarations : Eurohoops, BeBasket