Assurée de finir à la deuxième place du Groupe B avant même son dernier match (elle a écrasé la Hongrie), l’Allemagne connaît déjà son adversaire pour le prochain tour. C’est le Monténégro qui se dressera sur la route de la Mannschaft en huitième de finale.

On parie que Dennis Schröder et ses camarades allemands étaient devant le téléviseur cet après-midi pour mater le France-Slovénie. Plutôt logique puisqu’en cas de victoire des Bleus, les joueurs de Gordon Herbert avaient encore la possibilité de croire à la première place. Une défaite de la Slovénie et une victoire allemande contre la Hongrie et hop, le trône du Groupe B revenait à nos voisins germaniques. Raté, Luka Doncic est passé par là et les Allemands sont donc partis affronter les Hongrois avec la certitude qu’ils resteraient confortablement installés à leur deuxième place. Le Groupe A étant lui même fixé, on connaît donc le prochain adversaire de la Mannschaft : le Monténégro !

Attendu comme le principal outsider derrière les Turcs et les Espagnols dans la première poule, les Monténégrins ont répondu présent. Malgré le forfait de sa star, Nikola Vucevic, la nation balkanique a montré qu’elle pouvait regarder du gros dans les yeux. Ils sont d’ailleurs passés à deux doigts d’une victoire de prestige face aux Turcs lors du match d’ouverture. Surpassé par l’Espagne, le Monténégro a ensuite fait le boulot face aux « petits ». Pas de menace numéro une dans le roster ou de plan anti-untel à mettre en place pour les Allemands, le Monténégro s’appuie avant tout sur un collectif avec Dubljevic, Mihailovic et le naturalisé Kendrick Perry comme principales menaces.

L’objectif qualification semble donc plutôt accessible pour l’Allemagne, convaincante sur cette phase de poules et qui a l’avantage d’évoluer à domicile. Comme toujours, Dennis Schröder devrait prendre le leadership en attaque. Il aura sans doute à cœur de se racheter après son pétage de câble contre la Slovénie. Pour l’assister : Franz Wagner, la jeune pépite du Magic, l’expérimenté Daniel Theis mais aussi Maodo Lo, le meneur de l’Alba Berlin et l’une des révélations de cette compétition. Difficile d’imaginer les Allemands trébucher face au modeste Monténégro mais cet EuroBasket 2022 nous a bien appris qu’on n’est pas à l’abri d’une surprise de taille. Le papier, c’est bien sympa mais c’est sur le terrain qu’il faudra prouver.

C’est officiel, l’Allemagne affrontera le Monténégro en huitième de finale de l’EuroBasket. Simple formalité pour la Mannschaft ou grosse surprise à venir ? La réponse ce samedi !