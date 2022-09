Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Allemands n’ont pas manqué leur entrée dans cet EuroBasket 2022. Chez elle, à Cologne, la Mannschaft n’est toujours pas tombée. Victoire face aux Bleus en ouverture, nouvelle win contre la Bosnie et finish épique contre la Lituanie, la bande à Dennis Schröder est pour l’instant sur un perfect. Attention toutefois, la prochaine étape s’annonce comme la plus corsée, puisque l’Allemagne s’apprête à recevoir la Slovénie. C’est ce soir à 20h30, toujours sur Canal + Sport 360.

Mais dites voir, c’est qu’ils sont bien plus solides que ce que l’on pouvait penser, nos voisins Allemands. Malgré les absences de plusieurs NBAers – Mo Wagner et Maxi Kleber en tête de liste – la Mannschaft n’a toujours pas connu la moindre défaite dans le tournoi. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir joué des gros morceaux. Les Bleus d’abord, que l’Allemagne a torpillé sans sourciller (on ne s’en souvient que trop bien), la Bosnie d’un Dzanan Musa pourtant énorme mais finalement impuissant et, enfin, ce qui s’apparente sans doute au plus beau match de cet Euro pour le moment : un affrontement épique contre la Lituanie, qui aura rendu son verdict après deux prolongations. Portés par un Franz Wagner inarrêtable et un public bouillant, les Allemands font encore partie des rares équipes n’ayant pas connu l’amertume de la défaite (avec la Grèce, la Serbie et… l’Ukraine). D’ailleurs, les raisons pouvant expliquer cette jolie série sont assez claires. Le collectif germanique est juste ultra soudé et efficace. Derrière les leaders Wagner / Schröder, plusieurs joueurs peuvent sortir de leur boîte pour faire basculer un match. On pense par exemple à un Maodo Lô auteur de 21 points et d’une clutchitude sans nom face à la Lituanie, mais aussi à Johannes Thiemann qui aura envoyé 14 pions sur la tronche des Bleus, ou encore Andreas Obst, qui a saoulé la Bosnie en plantant 13 unités à 3/4 de loin.

WE ARE ALL 𝗙r𝗔𝗡𝗭 😍 Franz Wagner set Cologne on fire as 🇩🇪 Germany go 3-0 in #EuroBasket 🪣 32 pts

✋ 8 reb

🍽️ 2 ast

⛔ 2 blk pic.twitter.com/lUXQHRah4c — FIBA (@FIBA) September 4, 2022

Bref, l’Allemagne est une équipe très sérieuse et pourrait bien déjouer quelques pronostics. Afin d’asseoir leur domination sur le tournoi, les Allemands vont quand même devoir gérer la Slovénie, ce qui est selon notre enquête de terrain… plus facile à dire qu’à faire, sauf quand on s’appelle John Roberson apparemment. Bah alors les Slovènes ? On se marre moins hein. Pourtant impeccable sur ses deux premiers matchs, la Slovénie a donc fini par chuter un peu bêtement contre la Bosnie-Herzégovine d’un Dzanan Musa en mission sur cet Euro et d’un Roberson très clutch, et avec cette défaite, les potos de Luka laissaient l’Allemagne seule en tête dans le groupe B. Rien de bien méchant en vrai, et une victoire contre la Mannschaft pourrait vite effacer tout ça, mais cela illustre bien l’incertitude qui règne dans cette poule. Avec son armada de gros joueurs, la Slovénie reste malgré tout parmi les têtes d’affiche de cet Euro. Luka Doncic fait du sale et semble à 30% de ses capacités, Goran Dragic retrouve les jambes de sa jeunesse et Mike Tobey ou encore Vlatko Cancar sont là pour épauler tout le monde. Globalement, l’équipe tourne bien donc pour l’instant, pas de soucis à se faire. Attention toutefois, en cas de défaite, l’étau pourrait bien se resserrer sur les hommes d’Aleksander Sekulic alors il faudra être sérieux et appliqué. Tiens d’ailleurs au passage et pour finir, petit point stats : cet Allemagne – Slovénie verra s’affronter les deux meilleures attaques du tournoi, ce qui devrait a priori nous offrir un beau spectacle.

L’enjeu de ce duel au sommet est clair : la première place du groupe B. Si pour le moment, tout peut encore se jouer, Slovènes et Allemands semblent pour l’instant de la mêlée. Pour savoir qui de Luka Doncic ou de Dennis Schröder prendra une belle option pour finir au sommet de sa poule, il faudra donc être le fessier dans le canapé à 20h30, alors notez bien tout ça dans votre bel agenda TrashTalk.