Opposée à l’Allemagne sur ses terres pour le match d’ouverture de l’EuroBasket 2022, l’Équipe de France savait qu’elle se retrouvait face à un vrai challenge. Challenge qu’elle n’a pas réussi à relever puisque les Bleus sont tombés d’entrée dans une Lanxess Arena en feu. Déjà l’heure de s’inquiéter ?

« Il y a beaucoup de travail. » C’est à travers ces mots que Rudy Gobert a résumé la performance de l’EDF ce jeudi soir après le match d’ouverture à Cologne. Et on ne peut que valider. Oui, il y a du boulot, beaucoup de boulot, surtout quand on connaît le programme à venir pour les Bleus. L’Allemagne, bien qu’évoluant devant un public acquis à sa cause et particulièrement excité après le retrait de maillot de la légende locale Dirk Nowitzki, ne devait représenter qu’un apéritif avant les gros morceaux que sont la Lituanie et la Slovénie. Bien évidemment que les Bleus s’attendaient à une vraie opposition, mais on ne pensait pas vraiment se prendre 15 points dans les dents pour démarrer la compétition. Et pourtant c’est bien ce qui s’est passé. Plombée par une attaque dans le dur pendant pratiquement toute la soirée, la bande à Vincent Collet n’a jamais vraiment trouver les solutions pour espérer autre chose de cette rencontre. 38% de réussite au tir, 33% à 3-points, huit lancers-francs laissés en route et surtout 17 balles perdues, difficile de gagner un match de basket quand vous gâchez autant d’opportunités. Peut-être qu’on aurait dû s’en douter quand notre cher Rudy a lâché un airball aux lancers pour commencer la rencontre. En tout cas les limites des Bleus en matière de création offensive et plus globalement de fond de jeu ont été exposées au grand jour face à l’intensité défensive de la Mannschaft, bien décidée à rendre hommage à Dirk comme il se doit.

Sans aucun doute, on est devant une Équipe de France qui se cherche toujours. La preuve, Vincent Collet a chamboulé son cinq de départ face à l’Allemagne, intégrant notamment Andrew Albicy pour apporter de la dureté défensive en début de match et ainsi éviter les habituels trous d’air. Elie Okobo a également débuté mais le duo a ensuite été remplacé pour laisser la place à Thomas Heurtel et Timothé Luwawu-Cabarrot en début de deuxième. C’est d’ailleurs au retour des vestiaires qu’on a vu la meilleure version de l’EDF, avec dans le rôle de leader un Guerschon Yabusele omniprésent (18 points, record en carrière sous le maillot des Bleus) et une défense locked-in. Suffisant pour combler les sept points de retard à la pause et même prendre une courte avance. Sauf que ça n’a pas duré et les Bleus ont fini par couler progressivement dans la chaude ambiance de Cologne. La fin du troisième quart-temps a fait particulièrement mal au camp bleu-blanc-rouge (-14 à la fin du troisième) et chaque tentative de comeback a ensuite été tuée dans l’œuf, notamment par un Maodo Lo bien relou tout au long de la soirée. Dennis Schroder s’est lui occupé de mettre le couvercle en faisant le show tandis que les Bleus n’ont jamais réussi à répondre à l’agressivité proposée en face. Comme un symbole, Evan Fournier (7 points à 2/10) a passé une sale soirée dans son costume de leader offensif et personne n’a réussi à prendre le relais si on excepte la grosse perf de Guerschon. Et ça, c’est quand même un signe sacrément inquiétant pour la suite.

Vous n’allez pas nous croire, mais pour gagner un match de basket il faut savoir mettre le gros ballon orange à l’intérieur du panier. Dans une rencontre globalement hachée, la France était en galère totale offensivement, elle qui a donné l’impression de marcher dans la boue pendant 40 minutes. Et dans une compétition comme l’Euro face à un adversaire poussé par son public, ça ne pardonne pas. Réaction attendue dès samedi contre la Lituanie pour éviter de se retrouver dans une situation bien tendax.