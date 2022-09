Six matchs avaient lieu ce jeudi à l’occasion de l’ouverture de cet EuroBasket 2022, et si l’après-midi nous a globalement offert de belles oppositions, petit goût amer avant d’aller au dodo avec la défaite inaugurale de l’Équipe de France face à l’Allemagne. Allez, on débriefe cette première journée, et on enchaine.

Les résultats du jour

Dans le Groupe A trois oppositions assez différentes puisque si l’Espagne était clairement favorite et a assuré son rang face à de valeureux mais limités Bulgares, la Turquie a galéré puissance mille pour en faire de même face au Montenegro, les coéquipiers de Cedi Osman attendant une dernière action litigieuse pour grapiller une victoire qui leur sera sans doute bien précieuse. Dans le dernier match du Groupe, celui qui, on ne va pas se cacher, ne nous excitait pas le moins du monde, les Belges ont gratté une victoire ô combien précieuse chez l’hôte géorgien. Sandro Mamukelashvili a dominé, Goga Bitadze s’est blessé, et au final c’est le très fameux Jonathan Tabu qui a donné la victoire aux Belges sur un shoot incroyablement clutch en prolongations.

Mais j’avais pas vu ce shoot MONSTRUEUX de Tabu pour offrir la victoire à la Belgique…!pic.twitter.com/GRGg5GFpmh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2022



Dans le Groupe B, celui qui – forcément – nous intéresse le plus en tant que fiers Gaulois, la Bosnie a tout d’abord écarté la Hongrie sans vraiment étinceler, avant que ne prenne place LE match du jour, un duel assez fou entre des Lituaniens appliqués et des Slovènes excités. Le crime était presque parfait pour Domantas Sabonis et les siens mais au final un énorme match de Goran Dragic et un money time géré de main de maitre par Luka Doncic et Mike Tobey a permis aux champions en titre de se mettre bien dès le premier soir. Tout le contraire de la France finalement qui, après avoir assisté au retrait de maillot de Dirk Nowitzki, a sombré face à l’Allemagne malgré le career high en sélection du très esseulé Guerschon Yabusele. Maodo Lo, Neils Giffey et Johannes Thiemann étaient trop forts pour les Bleus pendant que Donovan Mitchell était tradé du côté de Cleveland, faites ce que vous voulez de cette phrase mais rebond obligatoire pour l’EDF dès samedi face à… la Lituanie. Allons bon.

Les classements

Le programme de demain

Israël – Finlande (14h)

Ukraine – Grande-Bretagne (14h15)

Croatie – Grèce (17h)

Pologne – République Tchèque (17h30)

Italie – Estonie (21h)

Serbie – Pays-Bas (21h)

Day 1, done. Une entrée en matière vécue différemment que vous soyez Slovène, Espagnol ou Français, et dès demain c’est l’entrée en lice de ces messieurs Jokic et Antetokounmpo qui nous tiendra en haleine. C’est parti pour une vingtaine de jours en TGV, va falloir tenir la cadence.