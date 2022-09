Tiens, ça nous avait manqué ça ! En plein match de l’Équipe de France, on s’emmerdait un peu faut bien l’dire, voilà que la NBA se réveille et nous lâche une BOMBE comme on en fait peu. Donovan Mitchell qui part à Cleveland ? Wow ! Set up installé dans la foulée pour débriefer tout ça en direct, alors envoyez le replay pour bien démarrer la journée !

Et pour retrouver le contenu préféré de ta chaine préférée c’est juste ici !

21h33 heure locale, Guerschon Yabusele est le seul bon joueur de basket en France, et pour nous faire penser à autre chose la grosse info de ce début de mois de septembre tombe comme un ace de Serena Williams. Donovan Mitchell est échangé à Cleveland contre Collin Sexton (sign and trade), Lauri Markkanen, le rookie Ochai Agbaji et tout un tas de picks de Draft. Incroyable move, pour un joueur que l’on voyait plutôt partir à New York récemment, et qui rejoint donc le young core de Cleveland et qui constituera dans l’Ohio un backcourt qui fout déjà des frissons avec… Darius Garland. Miam miam.

On a donc installé très vite ce qu’il y avait à installer, papoté un peu du match des Bleus, aussi, avant d’échanger à chaud sur la Woj Bomb de la semaine. Qui est gagnant dans cette histoire, les Cavs sont-ils favoris pour le titre et le Jazz gagnera-t-il un match en 2023 ? Pleins de questions, quelques réponses, et surtout le bonheur de se retrouver tous ensemble autour d’une lampée nocturne d’Arabica ou autre.

Allez, café, envoyez le replay et très bonne journée à tous !