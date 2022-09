Deuxième journée de cet EuroBasket 2022 et les stars continuent leur entrée en lice avec cette fois-ci ni plus ni moins que les quatre derniers MVP de NBA. Ça calme hein. Allez, pour le résumé complet de la journée d’hier c’est juste ici mais on enchaine… alors envoyez le programme !

Le programme du jour :

14h : Israël – Finlande (Groupe D)

Les classements avant les matchs

Premiers matchs de poule, tout le monde à zéro, sans blague.

Le match à ne pas louper

Ça ne semble faire aucun doute, le choc de cette journée se tiendra à 17h du côté de Milan et opposera deux des trois favoris du Groupe C : la Grèce et la Croatie. Giannis Antetokounmpo ça vous dit quelque chose ? Eh bien dîtes-vous que celui qui tartine la NBA depuis une demi-douzaine d’années (double MVP, champion NBA, MVP des Finales, DPOY) a décidé cette année de donner un coup de main (de pointure 64) à sa sélection, en compagnie de deux de ses frères sinon c’est pas drôle, et aux côtés de valeurs sûres de la scène internationale comme ces messieurs Papagiannis ou Calathes pour ne citer qu’eux. Une grosse grosse armada donc, et dès le premier match c’est peut-être le plus gros choc de ce Groupe B qui les attend, face à la Croatie de Bojan Bogdanovic, Dario Saric et Ivica Zubac. Deux équipes ambitieuses, une Grèce favorite mais qui devra lâcher les chevaux dès l’entame de cet Euro. Que demande le peuple ? Pas grand chose, à part une boisson fraîche à la mi-temps.

Les enjeux principaux :

Comme hier, pas vraiment d’analyse très poussée à faire sur un premier match de poule. On suivra donc notamment le Grèce – Croatie dont on parlait juste ci-dessus, mais aussi l’entrée en lice de Nikola Jokic et des Serbes qui devraient faire de la soupe à l’oignon avec les pauvres hollandais, alors que l’Italie débutera pour sa part et devant son public face aux faibles Estoniens. Israël – Finlande et Pologne – République Tchèque paraissent plus équilibrés et le vainqueur de ces oppositions marquera de beaux points en vue de la qualif, alors que la rencontre entre les Ukrainiens et les Angliches a tout d’une petite finale car l’un des matchs à gagner obligatoirement pour espérer voir les huitièmes.

Six matchs au menu, on continue de préchauffer avant un samedi monstrueux lors duquel l’Europe entière jouera au basket. Sah quel palisir, comme on disait en 2019.