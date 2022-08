À quatre jours du début de l’EuroBasket, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. A l’heure de ces lignes on est d’ailleurs plutôt sur treize joueurs, voire quatorze avec le grand Fall qui zone non loin de la ligne, mais pas une seconde à perdre alors on se mouille en causant de ceux qui devraient sans trop de souci voir leur place pour Berlin validée dans les prochains jours. Au programme aujourd’hui, Vincent Poirier, qui jouera le rôle d’intimidateur avec ses 2m13, sa grosse barbe et ses tatoos.

Nom : Poirier

Prénom : Vincent

Age : 28 ans

Taille : 2m13

Poids : 110 kilos

Poste : pivot

Surnom : la Poire, Vince, Vincenzo, Vinnie Sex Pants

Sur le CV : Paris-Levallois, Hyères-Toulon, Centre Fédéral, Baskonia, Boston Celtics (Maine Red Claws), Philadelphia 76ers, Real Madrid

Palmarès en EDF : médaillé de bronze au Mondial 2019, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2020

Peut-on commencer le basket à 18 ans et tout de même trouver sa place en Équipe de France un jour ? La preuve que oui avec Vincent Poirier. Bien avant d’évoluer sur les parquets, Vince foule les tatamis en faisant du karaté, puis c’est sur les terrains de foot qu’il passe son adolescence. Mais un peu grand et surtout beaucoup moins talentueux pour pouvoir imiter son idole Ronaldinho, le natif de Clamart en banlieue de Paris choisit finalement de délaisser le ballon blanc pour prendre le gros ballon orange juste avant d’atteindre la majorité. La suite ? C’est une ascension à vitesse grand V. Impactant avec ses 2m10, il franchit les étapes une à une jusqu’à atteindre le plus haut niveau national, tout en ayant l’honneur de représenter l’EDF dans les différentes catégories de jeunes. Après trois saisons (2011-14) sous les couleurs des U21 de Boulogne-Levallois, direction Hyères-Toulon en Pro B, avant de revenir à Levallois pour goûter à l’élite du basket bleu-blanc-rouge et même au All-Star Game LNB en 2016. Son ascension est telle qu’il décroche même un ticket pour la Summer League d’Orlando cette même année, à l’âge de 22 ans. Sa toute première expérience avec la NBA.

Justement, la NBA, parlons-en. Pour tous les basketteurs de la planète, la Grande Ligue US représente le rêve ultime, et Vincent Poirier ne fait pas exception à la règle. Et ce rêve, il le touche véritablement du doigt en 2019 quand il signe son tout premier contrat avec la mythique franchise des Boston Celtics, intéressée par ses services après l’avoir vu briller au niveau européen sous les couleurs du club de Vitoria en Espagne. « J’ai vraiment ressenti quelque chose quand je suis rentré dans le vestiaire avec tous les maillots en demi-cercle et que j’ai vu le mien au milieu » se souvient Vince pour le Quotidien du Sport. Sauf que la NBA, c’est une véritable jungle où il est très difficile de se faire sa place, encore plus lorsqu’on a moins de dix ans de basket dans les pattes. Pratiquement jamais utilisé à Boston ou dans sa future équipe de Philadelphie, Vincent Poirier se rend à l’évidence : pour avoir du temps de jeu, il faut retraverser l’Atlantique et fermer – au moins temporairement – le chapitre NBA. Et c’est en Espagne, un pays qu’il connaît bien après son passage très réussi à Vitoria (meilleur rebondeur de l’Euroleague en 2019, membre de la deuxième équipe All-Euroleague, dans le deuxième cinq de la Liga ACB cette même année), que Vincent rebondit, sous les couleurs du grand Real Madrid s’il vous plaît. Résultat ? Un titre de champion d’Espagne vient s’ajouter au palmarès de Poirier, composé jusqu’ici d’une Coupe de France et d’une victoire dans le Match des champions.

Encore un trophée pour nos Bleus 🙌 Guerschon Yabusele, Vincent Poirier, Fabien Causeur et Thomas Heurtel sont champions d’Espagne 👌🏆#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/RR2OnuVD98 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 20, 2022

C’est ainsi qu’on en arrive à l’été 2022 et cette grande échéance européenne avec l’Équipe de France. Ce n’est pas la première expérience de Vincenzo avec les Bleus, il était déjà présent lors des deux belles aventures au Mondial 2019 et aux Jeux Olympiques de Tokyo (ainsi que l’Euro 2017 mais on préfère ne pas revenir sur ce fiasco). Il fait donc clairement partie des plans de Vincent Collet, mais on a l’impression qu’il est prêt aujourd’hui à prendre un rôle plus important que lors des précédentes compétitions internationales. Car si Rudy Gobert représente évidemment la tour de contrôle des Bleus dans la raquette, Poirier reste sur une préparation où il s’est affirmé comme l’un des hommes en forme du groupe. Déjà au mois de juillet, lors de la fenêtre de qualification pour le Mondial 2023, Vince s’était illustré en l’absence de Rudy en sortant un gros double-double (18 points, 12 rebonds) face au Monténégro. Et durant le mois d’août, que ce soit lors des matchs amicaux ou l’opposition contre la République Tchèque (qualifs Mondial 2023) mercredi dernier, Poirier a clairement fait le taf en tournant à 10,6 points, 8,4 rebonds et 1,2 interception à 58% de réussite au tir, le tout en seulement 18,2 minutes de moyenne. S’il ne possède évidemment pas la force de dissuasion d’un Gobzilla, Vincent est là pour apporter en sortie de banc son activité et sa présence à l’intérieur, qui ne seront clairement pas de trop pour les Bleus sur cet EuroBasket 2022 hyper compétitif.

« Comme d’habitude. Dès qu’on vient en Équipe de France, avec l’effectif qu’on a, on se bat dans les compétitions pour une médaille. Le top 3 est toujours visé. […] Il y a eu cette médaille d’argent [aux Jeux, ndlr.] , mais aussi la médaille de bronze aux Mondiaux. On est sur une bonne dynamique. On connaît nos capacités. Nos ambitions sont élevées. » – Vincent Poirier, toujours là pour donner le ton (via Le Quotidien du Sport)

En forme, compétiteur dans l’âme et bien motivé à l’idée d’asseoir sa présence dans le groupe France, Vincent Poirier a tout à gagner sur cet EuroBasket 2022. C’est peut-être lui qui aidera les Bleus à faire la différence dans l’ombre de Rudy Gobert grâce à ses qualités de rebondeur ou sa capacité à être de plus en plus productif offensivement. En tous les cas, il fait partie de ces soldats dont une équipe a besoin pour espérer aller loin.

*l’article ayant été rédigé avant la rencontre entre la Bosnie et la France samedi soir, ces stats ne prennent pas en compte la dernière « perf » de Vincent Poirier (4 points, 4 rebonds).