En recrutant Donovan Mitchell la semaine dernière dans un trade XXL, les Cavaliers ont fait un pas supplémentaire vers les hauteurs de la Conférence Est. La franchise de Cleveland semble plus que jamais armée pour retrouver les Playoffs pour la première fois sans un certain LeBron James et ainsi sortir définitivement de l’ombre du King. Mais paradoxalement, l’ascension des Cavs remet les rumeurs d’un retour de LeBron dans l’Ohio sur le devant de la scène…

Depuis 2018 et le deuxième départ de James, le manager général Koby Altman a fait un gros taf pour remettre les Cavaliers sur la carte de la NBA. Darius Garland et Evan Mobley récupérés à la Draft, Jarrett Allen et Caris LeVert à travers des transferts, et puis bien évidemment ce blockbuster deal pour ramener Donovan Mitchell dans l’Ohio, autant de moves qui permettent aujourd’hui à Cleveland de montrer les muscles au sein d’une Conférence Est qui s’annonce pourtant hyper compétitive. Mais dans l’Ohio, l’ombre imposante de LeBron n’est jamais très loin, peu importe les efforts de Darius Garland pour écrire sa propre legacy avec ses copains des Cavs. Des rumeurs d’un potentiel retour de James dans son État natal avaient déjà fuité lors du dernier All-Star Weekend à Cleveland, et la situation contractuelle du King est également du genre à alimenter les rumeurs. Parce que si Bronbron vient tout juste de prolonger son aventure aux Lakers pour deux années supplémentaires, on rappelle qu’il possède une player option sur la saison 2024-25 et qu’il peut ainsi devenir agent libre dans deux ans…

Tiens tiens… Manquerait plus qu’un ailier à signer chez les Cavs… Genre à l’été 2024… Possiblement un joueur de la région… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2022

Le scénario d’un retour de James à Cleveland a été discuté par Chris Fedor de Cleveland.com (via HoopsHype), toujours bien informé quand il s’agit de parler des Cavaliers. Voilà ce qu’il a à nous dire.

« Je pense que les Cavaliers sont ouverts à un retour de LeBron, mais selon leurs propres termes. Des termes qui sont très différents de ceux de 2014 quand il est revenu. Quand vous obtenez LeBron, il y a beaucoup de choses qui vont avec. […] Il veut être au centre de tout et avoir une équipe construite autour de ses forces. Les Cavaliers ne signeront pas pour une telle situation. Ils sont confiants par rapport à ce qu’ils possèdent, surtout avec l’arrivée de Donovan Mitchell. En 2014, ils avaient besoin d’un sauveur. »

Effectivement, les situations sont radicalement différentes. En 2014, Cleveland restait sur quatre saisons sans Playoffs et aucune campagne à plus de 33 victoires. Aujourd’hui, les Cavaliers sont en position pour faire du bruit à l’Est après la très belle ascension de l’an passé (bilan positif de 44 victoires – 38 défaites, participation au play-in tournament), et ont une belle opportunité pour être la première version des Cavs à jouer les Playoffs sans LeBron depuis… 1998. D’une manière ou d’une autre, un retour de James remettrait en cause « l’émancipation » de la franchise de l’Ohio par rapport au Roi. On peut donc comprendre les réserves actuellement affichées par les Cavaliers et communiquées par Chris Fedor. Néanmoins, peut-on vraiment dire non à LeBron, surtout quand on est à Cleveland ? Pas si sûr. On peut le laisser entendre en 2022, mais quid de 2024 si l’opportunité se présente vraiment ?

Au final, la fin de carrière de LeBron James dépendra probablement du début de carrière de son fils Bronny. Encore tout récemment, le King a réaffirmé sa volonté de jouer avec son fiston en NBA (et aussi avec son autre fils Bryce). James s’est spécifiquement mis en position de pouvoir choisir sa destination en 2024 quand Bronny pourra potentiellement se faire drafter. La franchise qui décidera de miser sur ce dernier aura de grandes chances d’obtenir LeBron en prime (à moins que ça soit l’inverse…), même si le King devra signer pour un an au salaire minimum.

« Peu importe où sera Bronny, c’est là où je serai. Je vais faire tout ce qu’il faut pour jouer avec mon fils pendant une saison. Cela n’a plus rien à voir avec l’argent. » – LeBron James en février 2022

Los Angeles ? Cleveland ? Mars ? Si LeBron James semble bien kiffer sa vie à Los Angeles aujourd’hui, difficile de dire où le King de 37 ans va finir sa légendaire carrière. Les rumeurs d’un nouveau retour chez les Cavaliers risquent en tout cas de prendre de plus en plus d’ampleur lors des deux années à venir, surtout si la franchise de l’Ohio peut donner une belle opportunité à LeBron d’ajouter une nouvelle bague de champion à son CV.

Source texte : Chris Fedor via HoopsHype