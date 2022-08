Pour sa fin de carrière, LeBron James possède un objectif encore plus important que le titre : partager la même tunique NBA que son fils Bronny. Avec une arrivée prévue à la Draft 2024, cela pousserait l’âge du daron à 39 ans. La retraite ? Ne lui en parlez pas, car dans un entretien pour Sport Illustrated… le King indique vouloir aussi jouer avec Bryce, qui débarquera en NBA en 2026. Demain c’est loin ?

Ça rajeunit pas tout ça. LeBron avec Bryce James ? Wow, attendez. On parle de son deuxième fils, aujourd’hui âgé de quinze ans et né en 2007. Oui, il n’a pas connu le coup de boule de Zizou. La liste des choses qu’il n’a pas vécu est très longue, alors on va se l’épargner mais comprenez qu’il ne sera pas éligible à la Draft avant 2026. On savait jusqu’ici que LeBron James avait pour ultime voeu de carrière de jouer avec le grand de la famille, Bronny. Un souhait actuellement en bonne route pour se réaliser, puisque le King est encore en forme physiquement et que son esprit suit toujours le rythme infernal de la NBA. De l’autre côté, l’aîné est classé dans le top 50 des jeunes de sa génération, et pourrait donc séduire une équipe le soir de la Draft. Au delà de simple considérations sportives, veuillez aussi prendre en compte le fait que l’équipe qui récupérera le petit récupérera le papa avec. Tout est donc beau dans le meilleur des mondes actuellement sur ce dossier. Seulement, dans un long entretien accordé à Sport Illustrated, Bronbron s’est dit également chaud à l’idée d’envoyer Bryce Maximus – second fiston – au dunk en NBA. Oh, attendez un peu. En 2026, James aura… 42 piges. Ça commence à faire. Le projet est bien sympathique, mais faut-il encore que tout le corps suive. En tout cas, cela n’inquiète pas outre mesure papounet.

« J’ai le sentiment que je peux jouer encore un bon moment. C’est donc en fonction de mon corps, et surtout de mon esprit. Si mon esprit peut rester alerte et motivé, alors le ciel n’est même pas une limite pour moi. Je peux aller au-delà. Mais nous verrons bien. » – LeBron James

Qu’est que LeBron James ? Une éthique de vie presque irréprochable. Un homme qui sait parfaitement comment prendre soin de son corps et qui y met aussi le prix : selon SLAM Online, le King investit près d’un million et demi de dollars par an pour tout ce qui concerne sa forme physique. On parle ici d’entraîneurs, d’infrastructures, de suivi post-effort et de travail nutritif. Bref, un vrai patron qui ne laisse jamais le hasard décider lorsqu’il s’agit de son body. De là à être certain qu’il sera encore là en 2026 ? Attention, beaucoup de choses peuvent arriver. Parmi les potentialités ? Celle que Bryce ne fasse pas le cut de la Draft, par exemple. Les deux fils du King sont d’ailleurs assez chill vis-à-vis de l’éventualité qu’ils ne soient pas sélectionnés en NBA, à l’image de la déclaration de Bronny sur le sujet. Reste donc à bosser pour, et l’image n’en sera que plus belle quand père et fils auront croisé le fer ensemble sur le parquet.

« Je verrai bien ce qui arrivera. Je vais devenir basketteur. Si je prends ce chemin, alors c’est ce que je ferai. Si la NBA ne fonctionne pas, ce n’est pas grave. » – Bronny James

LeBron avec Bronny ? Les choses vont bon train quand on regarde le parcours des deux protagonistes à l’heure actuelle. LeBron et Bryce ? Attention, on rentre tout de suite dans un futur plus opaque. Laissons donc le temps faire son oeuvre, même si l’idée est alléchante sur le papier.

