Bronny James rejoint LeBron chez les Lakers ! // Allez, espresso

C’est la très grosse actu de la soirée d’hier : Bronny James et son père LeBron sont réunis chez les Lakers, et il FALLAIT qu’on en parle !

LeBron James a réalisé l’un de ses rêves hier soir, et par la même occasion celui de l’un de ses fils.

Bronny James a été drafté en 55 par les Lakers et les deux, père et fils, joueront donc ensemble en NBA la saison prochaine.

Très probable d’ailleurs que, même si Bronny est en galère, la franchise californienne le fasse jouer… un match uniquement pour les photos, mais on n’en est pas encore là et avant même de savoir si Bronny est capable de se mettre au niveau de la Grande Ligue, l’heure est aujourd’hui à l’émerveillement de voir un daron et son gosse jouer ensemble dans la plus grande ligue au monde. La phrase est in-cro-yablec !