Et boom ! Dixième épisode de la mini-série dans les coulisses de l’Équipe de France, mine de rien ça commence à faire. Au menu aujourd’hui, os qui craquent, petons abimés et machine de récup à -186 degrés. Alors oui, dit comme ça ça fait flipper, mais l’épisode du jour se concentre en fait sur quelque chose d’essentiel dans la vie d’un sportif de haut niveau : la santé. La série nous emmène ainsi à la découverte des professionnels chargés de prendre soin de nos Bleus, et le moins que l’on puisse dire, c’est que y’a du beau monde.

« Tu filmes Fabrice qui me touche les bouliches ? » La quote déjà légendaire est bien évidemment signée Evan Fournier, et nous plonge tout de suite dans le bain. Fabrice ? Ce monsieur est l’un des deux ostéopathes que compte l’Équipe de France. D’ailleurs, voici une rapide présentation des gens – ô combien importants – qui travaillent pour garder nos Bleus en bonne santé. Nicolas Barth et Serge Krakowiak, kinésithérapeutes, Fabrice Gauthier (le toucheur de bouliches donc) et Benoit Mahieu, ostéopathes, Geoffrey Wandji, médecin, et Doris Martel, thérapeute neuromusculaire. Deux kinés, deux ostéos, un médecin, et… une magicienne bien connue du circuit NBA, pour qui on s’en tiendra à la définition de Vincent Poirier : « elle appuie là où ça fait mal pour que ça fasse moins mal. » Tout un petit monde nécessaire à la performance de l’Équipe de France et dont le rôle est primordial. Quand on dit petit monde, on ne déconne pas puisque la salle de soin est un vrai lieu de vie, dans lequel chaque joueur dispose d’une playlist personnalisée. Tiens d’ailleurs, autre anecdote sympa : chez les Bleus, l’ordre d’accès au soin sur demande du joueur dépend de son ancienneté. Eh ouais, ici c’est le nombre de sélections qui prime, autrement dit, Vavane peut passer en priorité devant Théo Maledon s’il le souhaite. Un épisode comme d’habitude rythmé et qui permet de comprendre encore mieux l’importance du staff médical auprès des joueurs. D’ailleurs, on va laisser Evan Fournier vous en parler, il le fera sûrement mieux que nous.

« Ils (les membres du staff médical, ndlr) sont extrêmement importants parce qu’ils travaillent sur ton corps. Ça a un rendu direct sur ta performance, sur ce que tu ressens. S’il y a un pépin, c’est eux qui vont t’aider et ils peuvent être extrêmement importants sur le fait que tu puisses jouer ou pas. Ils ont un rôle primordial dans notre perf’, et on a la chance d’avoir un très bon staff. » – Evan Fournier

Un jour, une journée, un dodo, vingt-quatre heures, bref, l’Euro commence demain ! Après tellement d’attente, nos Bleus vont enfin pouvoir rentrer dans la compétition, ce sera à 20h30 contre l’Allemagne (dont vous trouverez la présentation juste ici). Allez, pour conclure ce papier, sachez qu’Evan Fournier a répondu à la question que vous vous posez tous : oui, Terry Tarpey sait ce que son nom de famille signifie dans la langue de Molière.