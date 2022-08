Petit rappel à ceux qui l’auraient oublié, dans la foulée de l’EuroBasket masculin se disputera la Coupe du Monde féminine, du 22 septembre au 1er octobre et du côté de Sydney. Médaillée de bronze lors des Jeux de Tokyo, les Françaises auront la lourde tâche d’y viser une nouvelle médaille mais elles devront donc le faire sans Sandrine Gruda. Gros coup dur pour l’Équipe de France, très gros coup dur.

Cette Équipe de France version V1 de Jean-Aimé Toupane, qui a pris la suite de Valérie Garnier après les Jeux, sera donc une équipe… new look. Exit Endy Miyem, Diandra Tchatchouang, Alix Duchet et Valériane Vukosavljevic, toutes médaillés il y a un an lors des Jeux et blessée et/ou absentes en 2022, et exit donc Sandrine Gruda, accessoirement meilleure scoreuse de l’histoire des Bleues et force de frappe n°1 de cette Équipe de France depuis environ dix piges. Gênée par une douleur au genou, Sandrine n’avait pas participé au début de la prépa, et c’est finalement le mollet qui grince et qui a donc contraint la joueuse et son staff à se résoudre au pire : pas de voyage en Australie, pas de Coupe du Monde. Un coup dur pour la joueuse de 35 ans, qui avait là l’occasion de disputer l’une de ses dernières compétitions internationales, même si les Jeux de 2024 restent évidemment dans toutes les têtes dont la sienne on imagine.

Au final le père d’Axel partira à Sydney avec un groupe très rajeuni, dont Gaby Williams, les deux Marine (Fauthoux et Johannes) et les intérieures Alexia Chartereau et Iliana Rupert seront les cheffes de file. 17 joueuses font encore partie du groupe élargi, dont quelques têtes également connues du circuit 3×3 (Berkani, Hériaud, Touré, Paget), et le groupe définitif devrait être connu aux alentours du 9 septembre, date du départ de la bande en Australie. Faudrait pas faire un trajet en avion pour rien hein, emprunte carbone toussa. Les 17 ? On vous les remet juste ci-dessous tiens, histoire de monter en température nous aussi avant le 22.

Postes 1 : Marine Fauthoux, Marie-Eve Paget, Marie Pardon, Carline Hériaud

Postes 2 : Marine Johannes, Lisa Berkani, Sarah Michel, Migna Touré, Sara Chevaugeon

Postes 3 : Gaby Williams, Kendra Chery

Postes 4 : Alexia Chartereau, Marième Badiane, Assitan Kone

Postes 5 : Helena Ciak, Iliana Rupert, Ana Tadic

Pour préparer ce Mondial nos filles affronteront la Belgique deux fois avant leur départ, puis se frotteront une fois sur place à Team USA, à l’hôte australien et à la Belgique une nouvelle fois. Le groupe des Bleues à la Coupe du Monde ? Australie, Serbie, Canada, Japon, Mali. Quatre équipe sur six avec des ambitions de médaille dans la même poule, comme les mecs tiens, on dirait bien que la FIBA a dévidé d’empêcher la France de nuire, retrouvez moi ce soir sur Twitch pour des déclarations inédites, on y parlera trafic d’influence et maraboutage.

Pas de Sandrine Gruda à la Coupe du Monde et c’est un immense vide que laissera donc la Grudance dans les raquettes australiennes. L’occasion pour d’autres (Iliana c’est ton heure) de prendre de l’expérience et de s’affirmer comme leader, mais la troupe de JAT n’avait clairement pas besoin de ça.