Ce mercredi, dans le cadre de la deuxième phase des qualifications pour le Mondial 2023, les Bleus de Vincent Collet reçoivent la République Tchèque à l’Accor Arena de Bercy. À une grosse semaine du début de l’Euro, cet avant-dernier test est une chouette opportunité d’engranger de la confiance et, pour certains éléments, de verrouiller leur spot dans le groupe final.

Parlons d’abord de l’Euro.

« Les matchs qui arrivent, et notamment celui face aux Tchèques, ce sera une très grosse opposition. Ils sont bien en place et on les connaît. Ce sera un bon test pour nous avant l’Euro ». Un peu déçu par la « suffisance » des Belges jeudi dernier, Evan Fournier se projetait d’ores et déjà vers la rencontre de ce mercredi face à la République Tchèque. Une équipe présente dans le groupe D de l’Euro (Finlande, Serbie, Pologne, Pays-Bas et Israël) qui compte comme nom le plus célèbre un certain « Tomas Satoransky ». Cette sélection orchestrée par Ronen Ginzburg depuis 2013 est de réputation solide. Elle sort tout juste de la DBB Supercup, un tournoi amical organisé par l’Allemagne à Hambourg. Là-bas, les Tchèques se sont inclinés à deux reprises : 80 à 96 contre l’Italie, et 90 à 101 face à l’Allemagne. « Eh TrashTalk, vous dites que cette sélection tchèque est de réputation solide, puis vous enchaînez en présentant ses deux dernières défaites. C’est incohérent, non ? ». Primo, Tomas Satoransky s’est blessé à la cheville droite dans le troisième quart-temps contre les Allemands. Il n’a donc pas disputé la rencontre face à l’Italie, et sera normalement out ce soir à Bercy. Deuzio, il ne faut pas oublier que l’Allemagne et l’Italie restent deux cylindrées qui, à défaut de pouvoir envisager le sacre final, joueront le très haut de tableau. À l’instant T, les Tchèques croisent simplement les doigts pour un retour de Satoransky avant le début des joutes officielles. L’un des quatre pays hôtes sans son leader, ça la foutrait mal.

Parmi les joueurs à surveiller, Vojtech Hruban des London Lions a claqué 21 points sur les Allemands. Attention également à Jan Vesely, légendaire pivot du Fenerbahçe et ancien des Wizards – de 2011 à 2014 – qui vient de s’engager avec le FC Barcelone. Du haut de ses 2m13, il sera une excellente opposition de prépa pour Rudy Gobert et Vincent Poirier. Pour nos Bleus, ce genre de présence physique est un peu ce qu’il a manqué sur les matchs de chauffe du mois d’août : trois roustes sur Belges, Italiens et Néerlandais, ainsi qu’un plus court succès, toujours contre les Italiens. C’est assez ironique de le tourner de cette façon, mais l’objectif de ce soir n’est absolument pas d’en claquer 50 sur des Tchèques qui trottinent et acceptent – dès le premier alley-oop entre Théo Maledon et Rudy Gobert – une défaite alors écrite. Mais en claquer 20 sur une équipe qui met de l’intensité, rentre ses shoots et refuse cette « suffisance » qui agace Evan Fournier, là on signe tout de suite. Concernant le groupe France, William Howard – non retenu par Vincent Collet – est parti sous les applaudissements de ses coéquipiers. Frank Ntilikina a quant à lui déclaré forfait en raison de « douleurs » qui ne lui permettent pas d’être « physiquement à 100% ». En parallèle, Andrew Albicy est revenu de blessure. On se retrouve donc avec treize joueurs, auxquels pourrait se greffer un quatorzième. D’après Boris Diaw, manager général adjoint de l’équipe de France, un retour de Moustapha Fall serait « envisagé » par le staff. Comme Albicy, l’intérieur avait quitté le groupe il y a plusieurs semaines. S’il le réintègre, l’équipe de France compterait alors quatorze éléments, soit deux de plus que ce qu’exige la liste finale, dont la date butoire est le 31 août prochain. Si vous doutiez de l’enjeu de cette rencontre face à la République Tchèque, maintenant, vous ne doutez plus.

Mais ce match reste avant tout une fenêtre de qualif pour le Mondial 2023, non ?

Oui, c’est même la première rencontre de la seconde phase de poule ! Les Bleus ont terminé en tête du groupe E au premier round – devant la Hongrie, le Monténégro et le Portugal – et se retrouvent désormais dans le groupe K, composé de la Lituanie, la République Tchèque, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro (encore) et la Hongrie (encore). On repart donc sur trois fenêtres pour cette nouvelle phase de qualifications, en août et novembre 2022, ainsi qu’en février 2023. Il faut terminer dans les trois premiers du groupe pour se qualifier définitivement pour la Coupe du Monde 2023, qui se tiendra en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

À une semaine du début de l’Euro, les role players sortent les armes : qui de Isaïa Cordinier, Terry Tarpey, Amath M’Baye, Mouhammadou Jaiteh, Andrew Albicy ou peut-être Moustapha Fall, éjectera du groupe Bleus juste avant le moment pour lequel ils se sont tous battus. Double enjeu, nos Bleus doivent se lancer au sein de ce groupe K pour effectuer un premier pas vers le Mondial 2023.