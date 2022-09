Chez TrashTalk, on est aussi là pour apprendre deux ou trois trucs de temps en temps, alors essayez de répondre à la question suivante : qui est actuellement le meilleur marqueur de l’Euro 2022 ? Giannis Antetokounmpo ? Raté. Lauri Markkanen et ses 25 pions par match ? Toujours pas. Eh bien, Jonas Valanciunas le déménageur alors ? M’enfin non, faites donc un effort. Bon, en fait, vous auriez beau vous creuser la tête dans tous les sens, vous ne trouveriez probablement jamais. Parce que, oui, le meilleur scoreur de cet Euro est un joueur assez méconnu du grand public : le Bulgare Aleksandar Vezenkov, qui pose en moyenne 25,6 points dans chaque rencontre.

26/11 contre l’Espagne pour démarrer le tournoi, 28/15 dans la victoire contre la Turquie et 26/8 hier face au Monténégro. Alors, non on ne vous parle pas ici des stats de Giannis ou du score des victoires du Castres Olympique, mais bel et bien des chiffres d’Aleksandar Vezenkov. Comme expliqué un peu plus haut, ce monsieur est actuellement le meilleur marqueur de l’Euro. Accrochez-vous bien, parce que les pourcentages sont hallucinants : le mec tourne en… 57/45/93. De quoi faire pâlir Steph Curry. Ajoutez à cela que l’on parle également du meilleur rebondeur de la compétition (ex-aequo avec Valanciunas et Mamukelashvili), avec 11,3 prises par rencontre, et vous comprenez vite que ce garçon est un vrai, vrai joueur de basket-ball. De toute facon Vezenkov et la balle orange, c’est une histoire d’amour depuis minot. Papa est joueur professionnel donc forcément, le petit est directement conditionné. Le « petit » devient d’ailleurs très vite un beau bébé, de 2m06 pour 102kg, alors c’est vite vu, il jouera ailier-fort comme papounet.

Aussi connu sous le nom de Sacha, Aleks fait ses classes du côté de l’APOEL Nicosie mais débute finalement dans le monde professionnel lors de l’exercice 2011-2012, sous les couleurs de l’Aris Salonique. Durant ses deux premières saisons le garçon ne joue que très peu. Finalement, c’est à l’occasion de sa troisième année pro que Vezenkov se révèle être un bon petit joueur. L’ailier fort envoie 11 points par match et progresse à une vitesse folle. On parle ici du genre de vitesse qui vous permet d’être nommé… MVP de la Ligue Grecque seulement un an plus tard. Voilà, voilà… En parallèle de tout casser en club, Aleks est également appelé avec la Bulgarie pour la première fois en vue des qualifications à l’Euro 2015. Les Bulgares se font exploser, mais le nouveau venu termine tout simplement meilleur marqueur de son équipe, avec 17 points et 6 rebonds par match. Bon, vous l’aurez compris, Aleksandar est un joueur très sérieux et a besoin d’un club à la hauteur de son talent. Aussi tôt dit, aussi tôt fait, la Vez’ s’engage avec le FC Barcelone pour trois saisons, et attaque l’exercice 2015-1016 plus déter que jamais. Le garçon a besoin d’un temps d’adaptation, mais montre vite de belles choses sous le maillot Blaugrana. D’ailleurs ses progrès ne passent pas inaperçus, puisque notre ami finit par être drafté par les Nets, en 51ème position de la Draft 2017. On ne s’étalera pas vraiment dessus, puisque la NBA n’est visiblement pas le truc d’Aleks, qui préfère poursuivre son petit bout de chemin européen.

Après trois saisons passées en Catalgone, Vezenkov dit stop. La greffe ne prend pas, et le Bulgare n’a pas les responsabilités auxquelles il s’attendait. Le soleil espagnol et les tapas, c’est finito, Aleksander signe avec l’Olympiakos, mais cette fois, ce n’est pas pour regarder la mer et carburer au tzatzíki. Non, l’ailier fort veut un vrai rôle. Pour ses deux premières saisons sous le maillot Grec entre 2018 et 2020, Aleks débute assez timidement et score « seulement » 7 points par match. Pas de quoi le décourager, puisque le bulgaro-gréco-chypriote (oui, oui) monte en puissance sur l’exercice suivant et balance 11,5 pions tous les soirs. Là, c’est déjà bieng, mais ce n’est rieng comparé à ce que mijote le bonhomme à l’aube de la saison dernière. Pour faire simple, le Aleksandar Vezenkov version 2021-2022 est juste inarrêtable. Bon déjà, l’Olympiakos remporte la coupe et le championnat mais ça, c’est devenu une habitude. Plus fort encore, le club retrouve le Final Four de l’EuroLeague grâce à son ailier fort en mode machine. Finalement, les Grecs s’inclinent face à l’Anadolu en demi-finales et à défaut d’être élu MVP, Aleks peut se targuer de figurer dans le meilleur cinq de la compétition. Les garçons à ses côtés ? Oh, rien de bien fou, on parle seulement de Mike James, Shane Larkin, Nikola Mirotic et Walter Tavares. Ça en dit quand même long sur le talent du bougre. Toutes ces péripéties nous amènent finalement jusqu’à cet Euro 2022, que Vezenkov démarre très fort. Si le bilan comptable n’est pas terrible pour la Bulgarie, qui compte déjà deux défaites, l’ailier fort est pour sa part en train de montrer, enfin, ce qu’il vaut au monde entier.

À seulement 27 ans, Aleksandar Vezenkov a déjà bien roulé sa bosse. Habitué des parquets d’EuroLeague, le Bulgare a désormais pour mission de hisser sa sélection sur ses épaules. La tâche n’est pas facile, mais le garçon montre pour l’instant qu’il semble à la hauteur. Pour la Bulgarie, rien n’est encore perdu dans cet Euro, et il ne fait aucun doute que les coéquipiers de Dee Bost vont devoir continuer de s’appuyer sur un Aleks en mission pour espérer aller plus loin.

