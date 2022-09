Victorieuse dans la douleur hier face à la Hongrie, l’Équipe de France a d’ores et déjà validé l’essentiel. Grâce aux différents résultats de la veille dans le groupe B, les Bleus ne peuvent mathématiquement plus sortir du Top 4 et ils sont donc officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro !

Le succès contre les Hongrois hier n’a clairement pas fait disparaître tous les doutes autour du niveau de la France dans cet EuroBasket 2022 mais on dit parfois que l’important c’est les 3 points, ou en l’occurrence ici les 2 points. En battant la Hongrie, la France a désormais un bilan de deux victoires et une défaite dans ce tournoi. Elle se classe à la quatrième place de sa poule. Derrière la France, Lituanie (battue hier par l’Allemagne) et Hongrie se partagent la dernière place du groupe avec zéro victoire en trois matchs. Pas besoin de sortir la calculatrice dans ce cas, avec seulement deux matchs à disputer et grâce à leurs victoires dans les confrontations directes, les Français sont assurés de ne plus pouvoir être dépassés par les deux nations d’Europe de l’Est. Résultat : avant même leurs deux derniers matchs, les hommes de Vincent Collet ne peuvent plus sortir du Top 4 et sont donc certains de récupérer un billet pour le tour suivant !

Les Bleus iront donc à Berlin pour les huitièmes de finale mais la question qui demeure est de savoir qui sera leur adversaire. Pour cela, il faudra croiser les résultats avec ceux de la Poule A, celle de l’Espagne. À l’instant T, les Bleus sont quatrièmes de leur groupe et ils affronteraient le premier de l’autre groupe, à savoir le Monténégro. Une affiche loin d’être gravée dans le marbre puisqu’avec deux matchs encore à jouer, le classement n’a rien de figé. Petit exemple, la France peut toujours finir premier, second, troisième ou quatrième selon les résultats contre la Bosnie et la Slovénie. Si la place de leader est toujours d’actualité, elle est pourtant très, très, très loin d’être accessible. Avec trois victoires pour aucune défaite, les Allemands font honneur à leur statut de pays hôte et mènent la danse dans le Groupe B. Pour dépasser les locaux, les Bleus doivent gagner leurs deux derniers matchs tout en espérant deux défaites de rang pour les copains de Franz Wagner. Un scénario qui semble plutôt improbable, surtout que la Mannschaft doit encore jouer la Hongrie et les Français ont aussi Luka Doncic et la Slovénie sur leur chemin. Il faudra donc (probablement) se contenter du deuxième, troisième ou quatrième siège. La petite différence entre chacun ? Le second de la poule, s’il passe le cap des huitièmes, pourrait retrouver Giannis Antetokounmpo et la Grèce en quart si ces derniers valident la première place du Groupe C. Quant au troisième, il aurait probablement l’Espagne ou la Turquie au menu avant de croiser le leader du groupe D, qui est actuellement la Serbie de Nikola Jokic. Bien entendu, il s’agit là de simple projections et beaucoup de choses peuvent encore se produire dans les différents groupes. Seule certitude, les Bleus sont déjà qualifiés.

Pas franchement convaincants depuis le début de la compétition, les joueurs de l’Équipe de France savent déjà qu’ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Prochain objectif : remporter les deux derniers matchs du groupe pour récupérer un adversaire plus prenable au second tour et si possible retrouver un niveau de jeu plus en adéquation par rapport à ce que les Bleus nous ont montré ces dernières années.