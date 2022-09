Tout à l’heure à 14h30, les Bleus joueront leur quatrième match de cet EuroBasket 2022. Après l’Allemagne, la Lituanie et la Hongrie, c’est au tour de la Bosnie d’affronter l’Équipe de France, certes qualifiée mais pas rassurante. Encore un gros test qu’il ne faudra pas foirer si l’on veut s’assurer un huitième de finale plus accessible.

L’essentiel est assuré pour les Bleus : ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais cela ne veut pas dire… qu’on est rassuré pour autant. Loin de là, car les satisfactions existent mais les doutes aussi. Cette fin de match hier contre la Hongrie, qui nous a bien fait transpirer jusqu’à la dernière seconde, y est par exemple pour quelque chose. Une chose est sûre, Jusuf Nurkic et compagnie ne nous laisseront pas faire les mêmes erreurs qu’hier, qui ont bien failli nous coûter le match. Une autre certitude ? Il faudra commencer à jouer au basket dès la première minute, et pas en milieu d’après-midi. Les Bosniens nous avaient tapé en double prolongation chez eux à Sarajevo, le 27 août dernier, lors de notre dernier match avant le début de l’EuroBasket, ils savent qu’ils peuvent à nouveau le faire, et ils savent aussi comment le faire.

On le sait maintenant, et on espère que les Bleus aussi, nos adversaires sont à prendre au sérieux. Vraiment. Non seulement ils nous ont battu avant l’Euro, mais ils sortent tout juste d’une énorme victoire face à la Slovénie de Luka Doncic excusez du peu, et le capital confiance a du exploser après cette victoire. Évidemment, tous les joueurs français seront attendus au tournant, mais on aura un œil aiguisé sur Rudy Gobert, qui nous doit une revanche après la défaite contre les Bosniens à Sarajevo. La Gobe qui s’était clairement fait marcher dessus par Jusuf Nurkic et qui doit donc remettre les pendules à l’heure et DPOY au centre du village, d’autant qu’il n’est pas vraiment rentré pied au plancher dans cet EuroBasket. Attention également à l’arrière surexcité Dzanan Musa, qui pourrait prendre un malin plaisir à martyriser nos Français s’ils continuaient à perdre des ballons aussi facilement (20 pertes de balles avant-hier, c’était l’équipe A ou les Espoirs?). Alors du sérieux dès le début, une grosse défense, un peu d’organisation offensivement (la France est la 21ème attaque du tournoi, oui oui, sur 24 équipes.), et surtout de la constance..

Les enjeux de cette rencontre

Quoi qu’il arrive, le vainqueur de cette rencontre restera devant le perdant au classement final. Les deux équipes sont à 2 victoires et 1 défaite, et forcément une grosse tension à prévoir. Pour la Bosnie ? Disons que les enjeux sont plus importants pour eux que pour nous. En effet, Dzanan Musa et ses coéquipiers ne sont pas encore qualifiés pour les phases finales, et il leur reste donc à affronter la France puis la Lituanie. S’ils perdent leurs deux matchs restants et que la Lituanie gagne les deux siens, cela les sortirait du Top 4. Scénario cata, mais scénario possible. A l’inverse, une victoire face aux Bleus les qualifieraient automatiquement, et dans le Top 3 minimum. Pour la France ? Étant donné les résultats d’hier, les Bleus sont qualifiés, et l’enjeu est désormais d’accrocher la plus haute marche possible dans la poule. Statistiquement, toutes les places sont encore atteignables, avec une cote à 1000/1 sur la première car on voit mal l’Allemagne, qui est dans une forme olympique, laisser partir le match face aux Hongrois. Le but pour nous est donc de finir en bombe cette phase de poule, de finir le mieux placé pour affronter l’adversaire le plus « facile » de la poule A. Si nos amis les Espagnols ne nous la font pas à l’envers, évidemment.

Rendez-vous TRES important pour les Bleus, et les Français ont intérêt à être à l’heure pour faire le plein de confiance (et de victoires) avant d’affronter la Slovénie et de passer aux choses (très) sérieuses à partir du 10 septembre. Et, please, faites nous oublier cette fin de match face aux Hongrois, merci d’avance. Ça se passe sur Canal à 14h30, il fait déjà très chaud dans le salon.