À deux jours du début de l’EuroBasket, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. A l’heure de ces lignes on est d’ailleurs plutôt sur treize joueurs, avec le grand Fall qui zone non loin de la ligne, mais pas une seconde à perdre alors on se mouille en causant de ceux qui devraient sans trop de souci voir leur place pour Berlin validée dans les prochains jours. Allez, on se penche aujourd’hui sur le dossier… Amath M’Baye, qui aura sans doute les dents longues après son absence lors des derniers J.O.

Nom : M’Baye

Prénom : Amath

Age : 32 ans

Taille : 2m06

Poids : environ 105 kilos

Poste : Ailier fort

Surnom : Amath Juice (aucune idée mais c’est tenté)

Sur le CV : Nagoya, Brindisi, Olimpia Milan, Virtus Bologne, Pınar Karşıyaka et actuellement Anadolu Efes

Palmarès en EDF : une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019

Dire qu’Amath M’Baye a eu un parcours atypique relève quand même de l’euphémisme. Un peu à l’image de Guerschon Yabusele, son concurrent et coéquipier chez les Bleus au poste 4, Amath a connu une trajectoire assez spéciale. Le garçon est un globe-trotter dont la fougue aura électrisé les parquets de bien des pays. La France, l’Italie, la Turquie, le Japon ou encore les Etats-Unis, le monde n’a plus aucun secret pour lui. Désormais, c’est du côté de l’Anatolie qu’Amath a décidé de se poser. Eh oui, notre Bleu compte aujourd’hui parmi les meilleurs intérieurs du championnat Turc. Excellent et régulier en championnat, M’Baye s’est finalement ouvert les portes de l’Équipe de France en 2018 à 28 ans. Une belle réussite pour un joueur au parcours semé d’embûches, et que rien ne prédestinait à une telle carrière. Allez, suivez-nous, on vous emmène à la découverte de l’aventure mouvementée de l’intérieur des Bleus.

Amath M’Baye naît à Bordeaux et y débute de le basket en 2005. Après deux ans en Gironde, l’intérieur file au Havre, pour une petite saison seulement. Un petit tour et puis s’en va, la France c’est cool mais Amath vise bien plus haut encore. Alors zou, direction les Etats-Unis pour y poursuivre sa formation. Là-bas, l’intérieur évolue à Stoneridge Prep pendant un an, passe par les Cowboys du Wyoming pour deux années supplémentaires et termine son cursus du côté d’Oklahoma, avec un certain Buddy Hield notamment. Bien déterminé à jouer en NBA, Amath M’Baye s’inscrit finalement pour la Draft 2013. Malheureusement et en dépit de ses bonnes performances au niveau universitaire – 10,5 points et 5 rebonds pour sa dernière saison – notre Frenchie n’entendra jamais son nom. Visiblement, pas de quoi décourager l’intérieur, qui tente alors un pari fou : s’envoler pour le Japon afin d’y débuter sa carrière pro. Le passage d’Amath chez les Nagoya Dolphins est d’ailleurs un franc succès. Sa première saison ? Quasiment 19 pions et 8 rebonds par match, c’est bon pour vous ? Mieux encore, dès sa deuxième année au pays du Soleil-Levant, le Français nous pond une masterclass : MVP d’un All-Star Game dans lequel il envoie 44 points, vainqueur du concours de dunk et des lignes de stats plus impressionnantes les unes que les autres (25/8 à 56% au tir en moyenne sur l’exercice). Finalement, après une troisième année un peu moins aboutie que les deux premières, M’Baye quitte le championnat japonais pour s’engager avec le NB Brindisi, en première division italienne.

Retour en Europe pour notre Frenchie, qui découvre alors le jeu italien. Un jeu qui lui réussit d’ailleurs plutôt bien, car Amath retourne tout sur son passage, au point de terminer meilleur marqueur de son équipe. Bon, eh bien l’ascension continue, puisque ses performances ont tapé dans l’œil de l’Olimpia Milano, avec qui il s’engage pour la saison 2017-2018. C’est là que les choses sérieuses commencent. L’intérieur se frotte aux joutes d’EuroLeague et remporte le championnat italien ainsi que la Supercoupe. Individuellement, c’est un peu plus compliqué pour notre Bleu, qui ne compile que 5 petits points de moyenne sur la saison. Visiblement, pas de quoi effrayer le Virtus Bologne, qui s’attache les services d’Amath un an plus tard. Et boom, troisième équipe en trois saisons, le compte est bon. Avec Bologne, AM s’éclate, notamment en Champions League (de basket hein), que le Virtus remporte, bien aidé par un gros match de son intérieur auteur de 16 points en finale. L’armoire à trophées se remplit bien, les performances suivent et la consécration arrive finalement le 30 novembre 2018, lorsque l’ailier fort dispute ses premières minutes avec l’Équipe de France face à la République Tchèque. Comme bien souvent, Amath ne manque pas ses débuts et envoie 18 pions et 5 passes à 3/3 de loin. L’année suivante, l’intérieur est même le titulaire surprise des Bleus durant la Coupe du Monde 2019. En fait, M’Baye n’a jamais vraiment lâché la sélection depuis.

Ce buzzer beater de fou furieux signé le français Amath M’Baye pour le Pinar Karsiyaka face à Fenerbahçe dans une salle pleine à craquer (comme bien souvent) ! 🔥 #BSL pic.twitter.com/TWONFwRqza — Fenomeno (@Fenomeno_EU) March 27, 2022

Côté club, l’ailier fort s’envole pour le Pınar Karşıyaka en Turquie, où il disputera deux saisons entre 2020 et 2022. Vous vous en doutez sûrement, mais Amath cartonne encore. 15 pions de moyenne sur ses deux saisons et une finale de Ligue des Champions en 2021, on peut dire que le job est fait. Voilà, tout ce périple nous amène jusqu’à aujourd’hui, à quelques jours du début de l’Euro 2022. Notre Frenchie vient de s’engager avec l’Anadolu Efes, qui compte parmi les top top top tops clubs européens. De joueur non-drafté à solide international français, le parcours d’Amath M’Baye est un exemple de résilience et d’abnégation. Désormais, l’intérieur est un lieutenant important de la Team France. Son profil assez unique, d’ailier fort hyper athlétique et capable de s’écarter, pourrait lui donner un vrai rôle à jouer dans la rotation des Bleus. Pour couronner tout ça, M’Baye est également un energizer capable de booster les copains par quelques grosses actions. Alors après avoir manqué la formidable épopée française des derniers J.O à cause d’une sale blessure, il ne fait aucun doute que l’ailier fort devrait attaquer cet Euro plus motivé que jamais.

Voilà, la présentation de nos douze Bleus se termine peu à peu. Le groupe finale commence à se dessiner, et il ne fait aucun doute que les onze autres bonhommes présents pourront compter sur un Amath M’Baye plus en forme que jamais pour bien figurer dans la compétition.