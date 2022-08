On se rapproche du coup de feu et il est désormais l’heure de vous présenter chacun des groupes constituant cet EuroBasket 2022. Nous sommes des humains pourvus de logique alors après le Groupe A et B, place au C, une poule où on a un peu l’impression qu’il existe deux divisions avec dans la première la Grèce, favorite devant la Croatie et l’Italie, puis dans la seconde l’Ukraine, la Grande-Bretagne et l’Estonie.

Le programme

2 septembre (14h15) : Ukraine – Grande-Bretagne

3 septembre (14h15) : Grande-Bretagne – Croatie

5 septembre (14h15) : Croatie – Estonie

6 septembre (14h15) : Estonie – Grande-Bretagne

8 septembre (14h15) : Croatie – Ukraine

Les rosters

Grèce : Dimitris Agravanis, Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Lefteris Bochoridis, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Panagiotis Kalaitzakis, Leonidas Kaselakis, Ioannis Kouzeloglou, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Georgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Kostas Sloukas

Estonie : Martin Dorbek, Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Joesaar, Kristjan Kitsing, Artur Konontsuk, Maik-Kalev Kotsar, Kerr Kriisa, Kristian Kullamae, Rauno Nurger, Siim-Markus Post, Sander Raieste, Mart Rosenthal, Sten Sokk, Matthias Tass, Kaspar Treier, Robert Valge, Siim-Sander Vene

Ukraine : Bohdan Blizniuk, Viacheslav Bobrov, Volodimir Gerun, Artem Kovalov, Pavlo Krutous, Oleksiy Len, Denis Lukashov, Sviatoslav Mykhailiuk, Artem Pustoviy, Issuf Sanon, Ilya Sidorov, Dmitro Skapintsev, Ivan Tkachenko, Andrii Voinalovich, Vitaly Zotov

Grande-Bretagne : Amin Adamu, Jamell Anderson, Kavell Bigby-Williams, Dan Clark, Ashley Hamilton, Myles Hesson, Kyle Johnson, Sacha Killeya-Jones, Dwayne Lautier-Ogunleye, Callum Lawson, Ben Mockford, Luke Nelson, Teddy Okereafor, Gabe Olaseni, Tarik Phillip, Kareem Queeley, Jacob Round, Ovie Soko, Mo Soluade, Devon van Oostrum, Carl Wheatle, Patrick Whelan, Jordan Williams, Akwasi Yeboah

Italie : Tommaso Baldasso, Paul Biligha, Luigi Datome, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Nico Mannion, Nicolo Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Stefano Tonut

Croatie : Bojan Bogdanovic, Lovro Gnjidic, Mario Hezonja, Karlo Matkovic, Dominik Mavra, Toni Perkovic, Roko Prkacin, Ivan Ramljak, Dario Saric, Krunoslav Simon, Jaleen Smith, Ivica Zubac

Les principales têtes d’affiche

Si vous avez l’habitude de mater la NBA et que vous avez peur d’être un peu perdu dans cet EuroBasket 2022, le Groupe C est là pour vous apporter quelques repères. Parce que oui, il y a pas mal de noms familiers dans cette poule plutôt sympathique. Le plus gros ? Mario Hezonja Giannis Antetokounmpo aka le Greek Freak bien sûr, accompagné de ses frangins Kostas et Thanasis, et qui devrait poser ses 35 points en 19 minutes sans même transpirer. Le joueur du Jazz Bojan Bogdanovic sera également de la partie en compagnie d’Ivica Zubac et Dario Saric, téma le « Big Three » de la Croatie. Dans l’effectif italien, l’ancien Danilo Gallinari a malheureusement dû faire une croix sur l’Euro après une vilaine blessure au genou ce week-end, mais on retrouvera le nouveau joueur d’Utah Simone Fontecchio et les deux Nico – Mannion et Melli – passés par la case NBA avant de revenir en Série A.

De notre côté de l’Atlantique, on connaît bien également le maestro grec Nick Calathes, 33 ans et toujours toutes ses dents (à défaut des cheveux). Ses compatriotes Georgios Papagiannis et Kostas Sloukas sont eux des habitués de l’Euroleague, avec notamment une nomination pour chacun dans la deuxième meilleure équipe de la compétition en 2022. Vous avez sans doute aussi déjà entendu parler de Luigi Datome, vétéran de 34 ans aujourd’hui mais grand nom du basket italien. Enfin, en parlant de vétéran, on tient aussi à citer le Croate Krunoslav Simon (37 balais), qui possède un palmarès pas dégueu du tout après ses deux titres en Euroleague remportés en 2021 et 2022 sous le maillot de l’Anadolu Efes Istanbul.

Les prédictions maison

Quatre équipes sur six vont atteindre les huitièmes de finale et sauf gros tremblement de terre, on retrouvera le trio Grèce – Croatie – Italie. Mais dans quel ordre ? Parce qu’on aime le risque, on met un billet sur Giannis Antetokounmpo, la bande au Freak semblant quand même bien armée pour prendre seule les commandes de ce groupe. Elle a un statut de favori à faire respecter, et un joli parcours à tracer. La Croatie de Bogdanovic tentera tout de même de se mêler à la discussion et n’oublions pas que l’Italie – malgré l’absence de Gallo – aura l’avantage de jouer tous ses matchs à la maison (à Milan plus précisément) dans ce premier tour. Le vrai suspense de ce groupe et ce que tout le monde attend (non), c’est de savoir qui va prendre la quatrième et dernière place qualificative. Juste pour info, l’Estonie et la Grande-Bretagne sont respectivement 48e et 45e au classement de FIBA, de quoi nous offrir un magnifique spectacle dans une petite semaine. L’Ukraine, où l’on retrouvera notamment Alex Len et Svi Mykhailiuk, semble finalement représenter le candidat le plus crédible pour valider son ticket vers les huitièmes en compagnie des trois nations du haut, même si évidemment le contexte actuel fait que l’équipe d’Ainars Bagatskis ne sera pas vraiment dans les meilleures dispositions émotionnelles pour atteindre cet objectif.

Avec notamment un Croatie – Grèce dès le 2 septembre prochain, on sera vite dans l’ambiance de cet EuroBasket 2022. De belles affiches, des grands noms, une équipe qui sera soutenue par son public, un Estonie – Grande-Bretagne de rêve, bref ce Groupe C ne sera pas le moins intéressant à suivre. Loin de là.