Troisième jour de l’Euro seulement, et déjà un choc qui sent la poudre entre deux nations qui n’ont pad du tout envie de se retrouver à 0-2 ce soir. Les Lituaniens ont laissé passer une belle occasion face à la Slovénie, les Français qui sont passés à côté de leur opener, mais ce soir on fout tout ça dans le rétro et on lâche les chevaux, pour une rencontre qui mettra son perdant dans de sales draps.

Tout est relatif hein, et on met déjà en garde les futurs tweetos : non, une défaite cet après-midi ne sera pas synonyme d’élimination car on rappelle que quatre équipes sur six passeront ce premier tour. Néanmoins ? La qualité de jeu proposée par l’Équipe de France jeudi face à l’Allemagne ne rassure personne, et il faudra évidemment montrer un autre visage face à la grande nation qu’est la Lituanie, passée pour sa part à quatre minutes d’une victoire face au tenant du titre slovène. Quelques ballons perdus en trop et un money time stratégiquement bizarre, voilà ce qui a coûté la win aux Litu, et cet après-midi c’est donc une énorme opposition qui attend la troupe de Vincent Collet.

Les vétérans grognards Kusminskas et Grigonis, efficaces au possible jeudi, le jeune prospect Jokubaitis, moins en vue face à la Slovénie mais qu’il faudra surveiller comme le lait sur le feu, l’ailier à la peau usée Brazdeikis, autrement plus impactant en sélection qu’en NBA, et, évidemment, la paire d’intérieur Domantas Sabonis / Jonas Valanciunas, qui devra être gérée comme il se doit par Rudy Gobert, officieux meilleur pivot défensif de la planète mais surtout… à côté de ses pompes face aux Allemands. Le défi pour les Français ? Envoyer du jeu, pouvoir compter sur ses cadres, invisibles ou pas loin jeudi, bref proposer un peu de contenu face à une équipe 1) extrêmement talentueuse et 2) en grand besoin de victoire dans un groupe de la mort qui ne fera aucun cadeau.

Face à l’Allemagne seul Guerschon Yabusele avait réellement tenu son rang, on attend donc une réaction d’une grande partie du groupe, d’Evan Fournier et Rudy à Thomas Heurtel et Elie Okobo, en passant par Vincent Poirier et un Moustapha Fall qui sera peut-être réintégré à la rotation si le corps du géant passe au vert. Rudy Gobert, Moustapha Fall et Vincent Poirier, trois intérieurs sur le grill face à l’une des meilleures raquettes d’Europe, trois intérieurs qui devront tâcher de ne pas laisser autant d’espace au duo de NBAers sous peine de se voir sanctionner comme ce fut trop souvent le cas jeudi face aux pourtant plus accessibles Thiemann ou Daniel Theis.

17h45 pour le coup d’envoi, à Cologne toujours, sur Canal Plus et en clair, toujours. Please, montrez-nous autre chose, peu importe le résultat on a envie de dire, nous tout ce qu’on veut c’est voir un peu de basket et pas cinq gars qui se regardent pour savoir qui va oser tenter quelque chose avec le ballon. Ça va être très dur hein, mais les Bleus ont ce qu’il faut dans le réservoir pour réagir. On connait un peu le basket, alors on vous le dit.