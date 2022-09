Certains pourraient dire que le plus dur est fait depuis la victoire hautement acquise hier face à la Lituanie, mais ici on préfèrera jouer la sécurité en disant que la route est encore longue. Très longue. Nouvelle étape ce soir face à la Hongrie, équipe censée être la plus faible de ce Groupe B et par conséquent… l’Équipe de France n’a pas le droit à l’erreur. En aucun cas.

Les conneries, c’est fini. Passé le cap du faux-départ, une défaite cradingue face à l’Allemagne et encore dans toutes les têtes, les Bleus doivent passer la seconde. La victoire d’hier contre les Lituaniens est une sacrée bonne nouvelle et prouve que les Bleus ont une belle capacité de réaction, mais ce soir il ne faudra simplement… pas prendre les Hongrois à la légère. Des Hongrois qui participent à leur deuxième Euro consécutif pour… la première fois de leur histoire, des Hongrois drivés par une star – Adam Hanga – qui n’est même pas sûr de jouer (absent hier pour une douleur aux ischios), des Hongrois déjà défaits deux fois en deux matchs face à la Bosnie et la Slovénie. Une fois de plus l’adversaire c’est une chose, mais une fois de plus le principal adversaire de la France sera… la France, oh la banalité me direz-vous mais c’est tellement vrai.

Les satisfactions sont nombreuses depuis hier et il faudra pour les hommes de Vincent Collet confirmer que ce regain de forme n’était pas un trompe-l’œil. Pas d’info pour le moment sur le cinq de départ qu’alignera Doc Vince mais on imagine que Terry Tarpey en sera de nouveau après sa grosse prestation de la veille, à voir désormais qui de Thomas Heurtel, Andrew Albicy, Elie Okobo voire Théo Maledon (DNP hier) accompagnera TT sur le backcourt. On espère voir également encore plus de minutes de Moustapha Fall, parce qu’il en a besoin pour retrouver le rythme et parce qu’il a été très bon hier, et on espère aussi voir un Rudy Gobert se rassurer après un début de compétition tout juste moyen.

Les enjeux principaux de ce match ? Prendre une option sur la troisième place, voire sur la deuxième si la Lituanie venait à réagir face à l’hôte allemand. Avec deux victoires en trois matchs et deux dernières rencontres prévues face à la Slovénie et la Bosnie, une victoire ce soir assurerait quasiment la qualif aux Bleus mais sans pour autant garantir un spot préférentiel avant les huitièmes, le genre de spot qui éviterait un match piégeux face à l’Espagne ou la Turquie dès la sortie de poule. Certains pourraient dire que le plus dur est fait depuis la victoire hautement acquise hier face à la Lituanie, mais ici on préfèrera jouer la sécurité en disant que la route est encore longue. Très longue. Nouvelle étape ce soir face à la Hongrie, équipe censée être la plus faible de ce Groupe B et par conséquent… l’Équipe de France n’a pas le droit à l’erreur. En aucun cas.

Est-ce qu’on a copié l’intro pour la mettre en conclu ? En effet, on l’a fait. Rendez-vous à 20h30 en espérant voir les Bleus prendre ce match très au sérieux, il faudra au moins ça pour continuer à avancer sereinement.