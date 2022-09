A peine le temps de pioncer quatre heures qu’on est déjà reparti. Douze matchs hier (récap ici), six aujourd’hui, et quatre pays qui peuvent se qualifier pour les huitièmes dès aujourd’hui en validant un 3/3. Espagne, Turquie, Slovénie et Allemagne sont plutôt tranquilles donc, alors que dans le Groupe B les Bleus voudront se rassurer, alors que dans le Groupe B les Lituaniens jouent déjà leur survie. Envoyez le programme !

Le programme du jour :

13h30 : Bulgarie – Montenegro

Lituanie – Allemagne

Espagne – Belgique

Slovénie – Bosnie

Turquie – Géorgie

France – Hongrie

Les classements avant les matchs

Le match à ne pas louper

On passera sur le match de l’Équipe de France, dont on grattera la preview juste après un sixième café, et parlons donc plutôt de ces Lituaniens qui jouent déjà l’une de leurs dernières cartes cet après-midi face à l’Allemagne. La Koln Arena sera une nouvelle fois bondée et on attend une ambiance de déglingos entre les autochtones et le public vert et chantant de Kaunas, mais les deux équipes ne sont clairement pas dans le même mood. Dans le coin noir et blanc ? Des Teutons forts de deux victoires en deux matchs, face à la France et la Bosnie, et qui voudront valider définitivement leur qualif pour les huitièmes et par la même occasion une place dans le Top 2 de ce Groupe B, en sachant qu’il restera encore les faibles Hongrois sur la route de Dennis Schroder et son armée. Dans le coin vert et jaune ? Le match de la dernière chance ou presque pour la Lituanie, après deux défaites inaugurales face à la Slovénie et la France. Le point positif ? Domantas Sabonis et ses guys ont potentiellement joué les deux meilleurs équipes de ce groupe (on continue d’y croire hein) et rien n’est donc perdu. Le point noir ? Ça fait quand même 0-2 et ce choc face à l’Allemagne sera tout sauf une partie de plaisir pour une équipe peut-être un peu groggy après deux money times particulièrement mal négociés. On suivra évidemment le duel des raquettes entre deux NBAers d’un côté et un secteur intérieur diablement complémentaire et plein de fondamentaux, mais aussi celui des ailes dans lesquelles ces messieurs Grigonis ou Kusminskas ont tout intérêt à pilonner s’ils veulent continuer à croire à la qualif de leur pays. Dennis Schroder et Franz Wagner peuvent-ils porter la Germanie vers un impeccable 3/3 ? Le vent pousse en ce sens, alors rendez-vous dès 14h30 pour les premiers éléments de réponse.

Les enjeux principaux :

Une fois de plus il ne faut pas – encore – Bac+5 pour comprendre les enjeux de ce Day 4. Dans le Groupe A les Espagnols et les Turcs ont l’occasion face à la Belgique et la Géorgie de valider très tôt leur place en huitièmes, les Belges auront justement fort à faire face à la Roja pour grappiller une deuxième win, tout comme la Géorgie qui aura du mal à ouvrir à domicile son compteur points face à un Alperen Sengun en pleine bourre et c’est donc plutôt le Montenegro qui pourrait sourire ce soir puisque Marko Simonovic et ses ouailles jouent aujourd’hui la Bulgarie, équipe la plus faible du groupe. Dans le Groupe B ? On en parlait plus haut, les Lituaniens jouent leur life, les Allemands jouent leur qualif, les Français doivent se rassurer, la Slovénie peut valider aussi sa qualif face à la Bosnie et la Hongrie commence par un H.

Journée un peu plus tranquille aujourd’hui avec six matchs au menu. En même temps on est dimanche et le dimanche c’est relax, en plus j’ai Sam qui vient manger un quinoa à la maison. Faudra juste lui dire qu’à 14h30 je disparais, suffit juste de se mettre à table de bonne heure hein.