À cinq jours du début de l’EuroBasket, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. A l’heure de ces lignes on est d’ailleurs plutôt sur treize joueurs, voire quatorze avec le grand Fall qui zone non loin de la ligne, mais pas une seconde à perdre alors on se mouille en causant de ceux qui devraient sans trop de souci voir leur place pour Berlin validée dans les prochains jours. Allez, place à la présentation de notre Rudy Gobert national, qui aura à cœur de faire des raquettes européennes les siennes.

Nom : Gobert

Prénom : Rudy

Age : 30 ans

Taille : 2m16

Poids : 117 kilos

Poste : pivot

Surnom : The Stifle Tower, Gobzilla, la Gobe

Sur le CV : Cholet, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves

Palmarès en EDF : médaillé d’argent aux JO 2021, et médaillé de bronze à la Coupe du monde 2019, la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2015.

« Tout casser. » Voilà le slogan qui sera associé à Rudy Gobert pendant chaque jour de l’Euro à venir. Un slogan que le pivot français a littéralement appliqué mercredi soir lors de la victoire des Bleus sur la République Tchèque, quand sa claquette dunk sur un raté de son copain Evan Fournier a provoqué l’interruption du match pendant un bon quart d’heure. Forcément un peu relou sur le coup pour l’organisation de l’Accor Arena, mais au moins ça montre que Rudy est fin prêt pour faire du sale sur le mois de septembre.

Oui, c’est sur cette claquette dunk que Rudy Gobert a cassé le panier 😨#TeamFranceBasket x @rudygobert27 | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/9sN4q5UIMU — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 26, 2022

Comme au Mondial 2019, comme aux Jeux Olympiques de Tokyo, Rudy Gobert va débarquer à l’EuroBasket 2022 avec un gros statut dans les valises. On a récemment sorti un papier sur les grands noms qui font de cette compétition un must-see, Rudy a clairement sa place parmi eux. Parce que si Gobert n’est pas Jokic, Giannis ou Doncic, il est incontestablement l’un des défenseurs les plus dominants de toute la planète basket, peut-être même le plus dominant. Trois titres de meilleur défenseur NBA entre 2018 et 2022, six nominations dans une All-NBA Defensive Team, trois participations au All-Star Game, quatre nominations dans une All-NBA Team, un titre de meilleur contreur et un autre de meilleur rebondeur la saison dernière. Plutôt sympathique le CV vous trouvez pas ? Le palmarès de ce grand bonhomme lui donne une place de leader naturel au sein du groupe de Vincent Collet, d’autant plus qu’il possède aujourd’hui une belle expérience internationale après avoir participé aux grandes échéances de ces dernières années avec les Bleus. Il s’était révélé sur la scène FIBA lors du Mondial 2014 où il avait apporté sa contribution au très beau parcours de l’EDF, médaillée de bronze après avoir notamment battu l’Espagne sur ses propres terres. Pau Gasol s’en souvient encore. Une année plus tard, lors de l’EuroBasket en France, Gasol s’est vengé froidement mais Gobert a tout de même profité de l’occasion pour poursuivre son ascension, décrochant même une place parmi la deuxième meilleure équipe du tournoi. Et puis en marge de sa belle progression sous le maillot du Jazz en NBA, Rudy s’est imposé au fil des années comme l’un des cadres de l’ère post Tony Parker : deux participations aux JO avec une très belle médaille d’argent décrochée en 2021 au Japon, sans oublier la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019 où Gobert a été sensationnel pour dégager Team USA (21 points, 16 rebonds) en quart de finale.

Aux côtés de Vavane et Thomas Heurtel, et alors que les capitaines Nico Batum et Nando De Colo ont choisi de faire l’impasse sur l’EuroBasket 2022, Rudy Gobert fera donc partie de ceux qui devront montrer la voie au groupe France. On l’attend forcément dans son rôle classique de tour de contrôle en défense, mais on veut aussi le voir impactant en attaque où ses responsabilités offensives ont progressivement augmenté avec les Bleus (pas comme au Jazz mais ça c’est une autre histoire…). La meilleure version de Rudy sera en tout cas nécessaire pour permettre à l’EDF d’aller le plus loin possible dans une compétition qui s’annonce bien relevée. Parmi les matchs où la Gobe devra évoluer à son top niveau, il y a forcément cette confrontation au premier tour face à la Lituanie du duo intérieur Domantas Sabonis – Jonas Valanciunas, ainsi que le choc contre la Slovénie – tenante du titre et guidée par Luka Doncic et Goran Dragic – qui aura à cœur de prendre sa revanche après la demi-finale des derniers JO.

« Là, j’ai 30 ans, je suis clairement un des anciens (sourire). Le groupe est composé de gars qui s’entendent très bien, qui sont tous déterminés et qui prennent du plaisir à jouer ensemble. C’est ça qui compte pour le bien de l’Équipe de France. Me concernant, mon but est de montrer l’exemple et de motiver les autres. Comme je le dis souvent, je veux être le meilleur Rudy possible sur et en dehors du terrain. » – Rudy Gobert, via Ouest-France

Le meilleur Rudy possible, non seulement pour décrocher enfin l’or avec les Bleus mais peut-être aussi pour envoyer un petit message après la naturalisation d’un certain Joel Embiid en juillet. Sans vouloir rentrer dans ce débat-là, ni créer une rivalité qui n’existe pas avec le pivot des Sixers, Gobert voudra sûrement utiliser cet Euro pour solidifier encore un peu plus son statut de cadre indispensable à l’EDF. Et par la même occasion de se mettre dans les meilleures dispositions avant le prochain gros challenge qui l’attend en NBA à partir de la saison prochaine. Vous ne l’avez pas raté, Rudy est passé du Jazz aux Wolves cet été dans le cadre d’un gros blockbuster trade, et aura comme mission d’aider l’équipe du Minnesota à franchir un cap supplémentaire dans la hiérarchie de la Conférence Ouest. Son futur coach chez les Loups Chris Finch a notamment comme projet d’utiliser Rudy plus fréquemment en attaque en comparaison à ses années Utah, alors l’Euro va représenter une belle opportunité pour lui de montrer ce qu’il est capable de faire en plus de verrouiller sa raquette comme personne.

Avec ses 2m16 et sa chevelure blonde, Rudy Gobert ne passera clairement pas inaperçu à l’EuroBasket 2022, surtout s’il réalise une compétition à la hauteur de ses énormes capacités. Le natif de Saint-Quentin le sait, si l’Équipe de France veut espérer quoi que ce soit dans cette compétition, ça passera par lui.