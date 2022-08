C’est la dernière étape de la drôle de prépa des Bleus avant l’Euro 2022. Un match de qualification pour la Coupe du Monde 2023, en Bosnie et face à une équipe plus dangereuse qu’elle n’en a l’air, avant de décoller pour de bon pour Cologne histoire de rentrer dans le vif du sujet. En cas de victoire ce soir ? Cerise sur le gâteau, l’Équipe de France ferait un grand pas vers la qualif pour la CDM.

Ça suit son cours, comme dirait l’autre. Mercredi soir la France a vaincu la République Thèque à l’AccorHotel Arena, confirmant ainsi sa mainmise (en compagnie de la Lituanie) sur leur groupe de qualif. Une victoire ce soir ? 90% du chemin serait fait et il faudrait alors une ou deux victoires grand max lors des deux dernières fenêtres en novembre et février prochain. La France y affrontera la Lituanie deux fois, puis de nouveau la Bosnie (à domicile) et la République Tchèque (à l’extérieur).

Mais revenons à ce 27 août juste frais comme il faut, et donc à ce match, ce soir à Sarajevo, contre une équipe qui n’a pas encore dit son dernier mot et qui présente un roster tout sauf dégueulasse. En tête d’affiche ? Jusuf Nurkic évidemment, monstre physique parfois dépourvu de réflexion sur un terrain mais surtout capable d’envoyer un 20/15 sur n’importe quelle raquette mondiale. Dzanan Musa est l’autre NBAer (ancien du moins) du groupe, et des noms comme John Roberson ou Miralem Pjanic Halilovic disent forcément quelque chose aux aficionados de LNB. Rajoutez à ça une ambiance Sarajevesque et à ce paradoxe pas facile à gérer de matchs de qualifs… mais également de prépa, notamment quand on sait que la France et la Bosnie s’affronteront également lors de l’Euro (on n’y comprend plus rien), et la rencontre du soir pourrait donc être plus équilibrée que vous ne le pensez.

Pour les Bleus ? Ce match sera évidemment le dernier pour ajuster les affinités et les systèmes, mais il permettra aussi à Vincent Collet et son staff de faire les derniers choix en vue de la décision finale. Douze joueurs iront en Allemagne dès demain, et pour l’instant peu d’infos sur ceux qui pourraient quitter le groupe avant l’Euro, d’autant plus que Boris Diaw a annoncé il y a quelques jours que Moustapha Fall était toujours susceptible de rejoindre les potos dans les prochains jours. La FFBB a annoncé hier une liste de 12 joueurs pour ce soir, lisez entre les lignes ce que vous voulez y lire, mais il faudra en tout cas probablement dire au revoir à deux joueurs dans la liste Cordinier / Tarpey / Jaiteh / Maledon.

Les 12 Bleus face à la Bosnie-Herzégovine demain 👇 Andrew Albicy, Isaïa Cordinier, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Mouhammadou Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amath M’Baye, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey et Guerschon Yabusele. — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 26, 2022



20h ce soir, sur France 4 et sur BeIN, histoire de voir une dernière fois nos Bleus avant leur départ pour Cologne, histoire de se mettre bien pour la suite de ces qualifs, histoire de voir la Gobe grailler la Nurke ?