Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Blazers ont décidé de s’évader. Mais d’ailleurs, pourquoi diable vouloir quitter l’Oregon ?! C’est pourtant si chill…

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Damian Lillard

Allez, on commence par le boss des Blazers. Cette année, le Dame Time avait un tout autre sens, puisqu’il signifiait tout simplement « ne rien foutre de la saison ». Blessé quasi toute l’année, Damien s’est franchement fait chié. Après avoir exploré à peu près tout ce qui est explorable sur Terre, Dame s’est donc retrouvé bien dépourvu d’idées quand les vacances furent venues. Bon, bah puisqu’il n’y a plus rien à faire ici, le meneur a utilisé sa montre magique pour remont(r)er le temps. D’ailleurs vous savez où il est allé ? Bingo, au Moda Center le soir du 23 avril 2019. Ce salaud s’est refait en boucle son shoot sur la tronche de Paul George. Déjà qu’il n’avait pas beaucoup d’amis dans l’Oklahoma, Dame risque d’en avoir encore perdu.

Anfernee Simmons

On enchaine avec le deuxième patron de l’Oregon. Alors ça sonne plutôt bizarre comme ça mais en fait… c’est vraiment le cas. Après une saison franchement pas dégueu, Anfernee s’est octroyé quelques semaines de vacances. Enfin vacances. Pas de matchs contre une des vingt-neuf autres équipes quoi. Parce que le basket, le mec n’a pas lâché. Simmons mange basket, dort basket, se douche basket, va aux chiottes basket, bref un type tout sauf fun.

Drew Eubanks

On sait, vous n’en avez rien à cirer des vacances de Drew Eubanks. Tant pis, on vous informe quand même que l’intérieur s’est marié avec sa dulcinée. Voilà, au moins ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas.

C.J McCollum

Ah, ben non du coup.

Jerami Grant

Ah bah oui, c’est vrai qu’il a atterri là le Jeram’. Alors lui par contre, le basket, ça lui en tape une sans même faire bouger l’autre. Entrainement ? Connait pas. Balle orange ? Rien à carrer. Nan, son truc à Jerami, c’est de faire le con un peu partout dans le monde. L’ailier a par exemple été aperçu du côté de Paris, New York ou encore Washington. En même temps, avec toutes les photos que poste le bougre sur Instagram, ça n’a pas été trop compliqué de le retrouver.

Gary Payton II

Oh les vacances chez les Payton, c’est ce qu’on appelle la régalade. Tout juste champion avec les Warriors, Gary Payton II a profité de l’été pour partir avec papa. Décollage direction les Maldives pour le duo père/fils qui prévoit de s’envoyer des grandes murges tout l’été. Deux grands gaillards en slibard – dont un de 50 piges – en train de trashtalk de pauvres Maldiviens en étant complètement torchés, on serait prêt à payer pour venir voir ça.

Jusuf Nurkic

Pas de repos pour le bestiau, du moins pas beaucoup. Jusuf s’est accordé un petit arrêt en Croatie histoire de décompresser, un petit café avec madame et c’est déjà reparti, le Bosnian Beast saute dans un avion et s’envole pour préparer l’Euro avec sa sélection. Allez, rassure toi Jusuf, il y a de fortes chances pour que tu retournes en vacances dans pas trop trop longtemps. Nan on déconne, commence pas à te défouler sur la France stp.

Josh Hart

Josh Hart est un gamer, alors dès que les vacances arrivent, le bougre file chez Micromania refaire son stock de jeux. Au passage, Josh en a profité pour leur revendre sa Playstation 4, son PC gamer, son ancienne DS et plusieurs accessoires, le tout pour la jolie somme de 7$. Zou, JH file dans sa gaming room, éteint la lumière et ferme la porte à clés. Depuis, plus de nouvelles, le mec n’est jamais ressorti, même pour manger. Un ermite le truc.

Trendon Watford

Eh bah en voilà un autre champion ! Alors non, Trendon Watfrod n’est pas un mec du fin fond du banc de Golden State qui aurait gratté sa bague sans même poser un pied sur le parquet. Non, TW est allé chercher son titre comme un grand, c’était il y a quelques semaines à la Summer League de Las Vegas. Comment ça « ça ne compte pas comme un titre ça » ? Vous en avez combien de Summer League, vous ?

Nassir Little

Durant ses vacances, Nassir Little s’est fait tout petit. Enfin sans mauvais jeu de mot hein. C’est juste que le mec n’est pas trop du genre à poster quinze photos de ses vacances sur les réseaux, contrairement à certains de ses coéquipiers (Jerami on te parle). Deux petits post posés au restau devant un cocktail, et ce sera tout pour cet été. Du coup, on n’arrive pas à déterminer si Nassir est super sérieux ou juste pas du tout fun.

Isaiah Miller & Jabari Walker

Eh, pas de vacances ici les gars ! Quand on vient d’arriver dans la Grande Ligue, on ferme sa bouche et puis on bosse. Pas facile tous les jours, la vie de rookie.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on est hyper chauds pour rejoindre les Payton dans les Maldives. Dans tous les cas, nous on retourne se poser devant la télé en attendant l’EuroBasket.

Sources texte : Instagram / Twitter