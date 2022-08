Plus que cinq jours ! Jeudi l’EuroBasket débute dans quatre pays (Géorgie, Italie, Allemagne et République Tchèque), et notamment pour la France qui rentrera dans le vif du sujet avec une rencontre face à l’Allemagne de Dennis Schroder, Franz Wagner et – peut-être – Daniel Theis. D’ici-là ? On continue à découvrir le groupe de Vincent Collet avec la mini-série offerte par la FFBB. Aujourd’hui ? L’épisode 9 : Jeux.

Voilà souvent comment on juge l’alchimie d’un groupe. S’envoyer des alley-oops et se battre pour le copain en défense c’est bien, mais se taper des barres off-court c’est peut-être encore mieux. Le petit jeu préféré des joueurs de l’Équipe de France, popularisé par la génération Flo Pietrus ? Le fameux shoot assis sur le banc, décliné en shoot du milieu du terrain, avec comme carotte intéressante… le fait de pouvoir plumer les copains. A ce petit jeu-là, Evan Fournier ne s’en cache pas : il adore prendre les sous des copains et notamment des big men Vincent Poirier et Rudy Gobert, joueurs mais loin d’avoir les pourcentages de Damian Lillard from the logo. C’est bon enfant, ça soude un groupe et ça permet de décompresser, tout comme les parties de Mario Kart dans le car ou au lounge, malgré un Guerschon Yabusele qui n’apprécie pas trop de se manger de la carapace rouge. Un hobbie générationnel donc logique et les sourires sont l’indice de bonheur les plus palpables, pour un groupe qui semble aussi uni sur le terrain qu’en dehors.

L’avenir dira très vite si ce groupe avait quelque chose de « spécial », mais disons qu’au pire du pire, tous ces gars auront passé un été à enchainer les victoires en préparation et en qualifs du Mondial 2023, tout en profitant de chaque seconde pour passer de vrais moments en bande. C’est déjà ça non ?