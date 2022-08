C’est la fin du mois d’août, une période habituellement assez calme dans le monde de la NBA. Mais ces derniers jours, il s’est passé deux-trois trucs sur planète orange, de quoi se faire un petit Apéro TrashTalk afin de se chauffer avant la saison des 30 previews en 30 jours.

L’actu a été riche cette semaine en NBA. Ça a commencé mardi avec la breaking news concernant Kevin Durant, finalement de retour dans le projet Nets après avoir tout fait ou presque pour tenter d’obtenir son transfert. Mais la saga est-elle pour autant terminée ? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre. Ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, on a eu droit à un petit trade des familles avec l’arrivée de Pat Beverley aux Lakers, qui pourrait visiblement pousser Russell Westbrook vers la sortie. Forcément faut qu’on en parle. Et puis enfin, évidemment, il y a eu la terrible nouvelle concernant Chet Holmgren, blessé au pied et out pour l’intégralité de sa saison rookie. Qu’est-ce que ça veut dire pour lui ? RIP les fans du Thunder ? On en discute également.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !