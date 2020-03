NBA Review 2019-20 : les Portland Trail Blazers ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Comment faire mieux qu’en 2019 ? C’était la question sans solution qui était posée aux Blazers en début de saison. Même si Damian Lillard avait la dalle et que C.J. McCollum entre dans son prime, que Hassan Whiteside est arrivé avec le smile et que Pau Gasol et Anthony Tolliver devaient apporter de l’expérience à un groupe qui n’en manquait pas déjà, la mission s’annonçait compliquée. Elle est carrément devenue impossible avec les blessures de Zach Collins et Rodney Hood qui devaient quasiment tirer un trait sur la saison complète très tôt dans cette nouvelle campagne. L’arrivée surprise de Melo n’avait pas non plus l’effet escompté et les soucis physiques qui ont privé Dame de All-Star Game n’ont pas facilité la tâche de l’équipe qui se retrouve condamnée à l’exploit pour espérer prolonger sa saison à la fin de la régulière. Le calendrier semble à leur portée mais les Grizzlies ont 3,5 matchs d’avance et derrière les Pels, les Kings et les Spurs poussent aussi. Bref, il n’y aura plus beaucoup le droit à l’erreur s’ils veulent retrouver les Lakers au premier tour des Playoffs.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.