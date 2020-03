TrashTalk Fantasy League – la review des Blazers : il n’y a que Dame pour taper deux fois la barre des 90 points en une semaine

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Un Top 3 backcourt NBA lorsque les deux hommes sont en forme et en bonne santé, un mou du genou qui s’est bien acclimaté à la pluie de l’Oregon ce qui n’était pas franchement gagné en venant de Miami avec un caractère comme le sien et un ancien sorti de la retraite dès qu’il a retrouvé un contrat dans la Grande Ligue. Il y avait du bon et du beaucoup moins bon cette saison à Portland, avec quelques grosses affaires à faire en TTFL mais également quelques carottes sponsorisée par les maçons du coeur.



# Damian Lillard – Moyenne TTFL de la saison : 40,7 points



Avec toutes ces blessures, Dame a de nouveau décidé de prendre son équipe sur son dos avec plus ou moins de succès si on s’arrête au bilan. Car statistiquement, le numéro 0 a tout simplement réalisé sa meilleure saison en carrière, avec quasiment 3 points et 1 passe de plus de moyenne par match par rapport à l’année dernière qui n’était déjà pas dégueux. Ceux qui ont eu du flair l’ont pris lors de sa folle série de cinq matchs à pratiquement 50 points de moyenne (et on parle pas de TTFL). Ceux qui se sont réveillés avec un 92 ou un 90 dans leur deck ont déjà promis de construire un autel en hommage à la légende. Une saison de MVP si les Blazers avaient glané un peu plus de W sur la route.

# Hassan Whiteside – Moyenne TTFL de la saison : 37,4 points



Quoi ? Tant que ça ! Le joker médical de Jusuf Nurkic si on peut le prendre comme ça a surpris tout le monde en délivrant lui aussi sa meilleure campagne depuis son arrivée en NBA. De quoi faire monter son rating sur 2K de quelques précieux points de général tant Blanc-Côté a été focus tout au long de la saison. Comme quoi, tout est possible. On attend juste son fameux triple-double point-rebonds-assists puisque c’est si facile à faire avec de tels coéquipiers apparemment.

# C.J. McCollum– Moyenne TTFL de la saison : 28,2 points

Saison plus compliquée pour le lieutenant de Lillard qui avait lâché beaucoup de forces dans la bataille lors des derniers Playoffs. C’était quand même plus régulier que d’habitude, mais pas de quoi en faire un premium. Alors mieux vaut observer et cibler les bonnes match-up pour ne pas se réveiller avec un score inférieur à celui de Gary Trent Jr. ou d’Anfernee Simons.

# La carotte maison

On est tous très contents pour Melo depuis qu’il a trouvé une nouvelle franchise qui voulait bien de lui. Mais il faut aussi être lucide. Avec 21,6 points TTFL de moyenne, on ne peut plus le considérer comme un premium tous les soirs. Ce n’est même plus jamais le cas bien que cela puisse toujours monter à 50 les jours où ça veut sourire. Les autres… c’est un peu plus laborieux et ça donne aussi de belles cagades. Car que cela rentre ou pas, Iso Melo va toujours tenter ses trois ou quatre spin-move pour se heat check juste au cas où…

