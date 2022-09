Ce n’est un secret pour personne, le Jazz est en pleine reconstruction, en pleine révolution. Après avoir tourné la page Quin Snyder, la page Rudy Gobert puis tout récemment la page Donovan Mitchell, la franchise mormone pourrait terminer les travaux en se débarrassant de… tous les autres anciens, à commencer par Bojan Bogdanovic, sniper actuellement du côté de Milan avec la sélection croate. un favori pour récupérer le double B ? Les Suns, apparemment.

Le Jazz veut changer de direction, et c’est un virage à 180 degrés qui s’apprêtent à devoir négocier Will Hardy et son nouveau staff. Quin Snyder a été remercié pour ses bons services, Rudy Gobert est parti faire des step-backs dans le Minnesota et Donovan Mitchell viser le DPOY avec les Cavs de Cleveland, et le départ des deux All-Stars a d’ailleurs occasionné l’arrivée de neuf joueurs et sept picks de draft. C’est bon ? On arrête les frais ? Oh que non. Les prochains sur la liste ? Euh, tout le monde en fait. Malik Beasley est à peine arrivé en provenance des Wolves qu’il serait déjà selon ESPN dans des tractations de départ, et le trio Jordan Clarkson / Mike Conley / Bojan Bogdanovic pourrait bien être prié d’aller voir ailleurs avant la fin de l’été.

Révolution on vous dit.

En ce qui concerne Bojan Bogdanovic ? Le journaliste de l’Arizona Sports John Gambadoro évoque donc la piste des Suns, plutôt tranquilles lors de cette Free Agency et qui ne diraient pas non à un shooteur de l’envergure du Croate. 18 points de moyenne, une très grosse densité de tirs et une adresse plus que respectable qui faisaient de lui la saison passée le dixième joueur le plus productif de toute la NBA derrière la ligne à 3-points. Bon à savoir, BB touchera cette saison plus de 19 millions, ce qui signifie que pour se payer ses services il faudra lâcher du lest, mais très bon à savoir également, il entrera en 2022-23 dans sa dernière année de contrat, plutôt agréable pour la santé mentale du banquier des Suns. Dario Saric, Cameron Payne, Torrey Craig voire Landry Shamet et son gros contrat (40 millions sur quatre ans environ) sont les noms qui pourraient bien être évoqués les prochains jours dans les négos, sans forcément imaginer un futur dans l’Utah pour ces gars-là, mais si d’aventure Bojan Bogdanovic devait signer à Phoenix c’est une bien belle lineup qui pourrait potentiellement être alignée avec Chris Paul et Devin Booker sur le backcourt, Mikal Bridges et Bojan Bogdanovic dans les ailes et Deandre Ayton sous le cercle.

Après un été plutôt calme, les Suns pourraient bien claquer un coup de maitre en ce mois de septembre. Actuellement en train de batailler avec la Croatie dans le Groupe C de l’EuroBasket, Bojan garde donc l’oreille bien ouverte, car en rentrant d’Allemagne c’est peut-être un vol vers l’Arizona qu’il devra réserver. Franchement ? On lui souhaite fort.