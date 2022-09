Si les yeux de la planète basket sont actuellement tournés vers l’Euro, ça joue également sur le continent américain avec la fameuse (non) AmeriCup. Et il s’en passe des choses au Brésil actuellement. Non seulement les États-Unis ont perdu leur match d’ouverture, mais en plus leur deuxième rencontre a été interrompue par la pluie. True story.

Team USA pensait probablement vivre un début de tournoi plus tranquille. La défaite inaugurale face au Mexique avait déjà mis un gros coup de pression sur l’équipe américaine guidée par… Norris Cole (aucune blague), et cette dernière n’a même pas eu l’occasion de rectifier le tir lors du deuxième match contre le Venezuela dimanche. Du côté du Geraldo Magalhães Sports Gymnasium de Recife au Brésil, une pluie battante a effectivement provoqué plusieurs fuites dans la salle pendant que les States démolissaient leur adversaire du jour. Résultat, match interrompu à la mi-temps sur le score de 48-21, et il faudra désormais attendre mardi pour voir cette rencontre arriver à son terme.

🔊 The FIBA AmeriCup 2022 game between USA and Venezuela, which had the second half postponed because of technical difficulties in the arena on Sunday September 4, 2022, will resume on Tuesday September 6th at 15:10 local time.

The remaining games will keep the original schedule. — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 5, 2022

Un contretemps (c’est le cas de le dire) qui ne fait pas vraiment les affaires de Team USA puisque la bande à Alex Jensen (oui c’est le coach des Américains, P.S. il est assistant au Jazz) doit se coltiner un match contre le Panama ce lundi avant donc de retrouver les terrains dès demain pour terminer celui contre le Venezuela. On a connu mieux comme entrée en matière dans une compétition. Norris Cole, Gary Clark et Cie devraient tout de même se qualifier sans trop de souci pour les quarts de finale, sachant que les deux meilleures équipes de chacune des trois poules sont qualifiées en plus des deux meilleurs troisièmes.

Pour la petite histoire, sachez également que cette compétition représente la « Last Dance » d’un certain Jodie Meeks, vétéran de 35 ans passé par la NBA pendant une bonne décennie et qui va raccrocher les sneakers dans une semaine pour se lancer dans le coaching. Peut-être qu’il conclura en beauté (enfin façon de parler) avec un titre de Champion des Amériques, titre qui pourra s’ajouter à celui de champion NBA en 2019 avec les Raptors (si vous aussi vous aviez oublié qu’il possédait une bague, levez la main). Alors si vous étiez à la recherche d’une raison pour jeter un œil à cette AmericaCup 2022, en voici une. Mais un conseil, gardez toujours un parapluie avec vous, ça peut servir.

L’EuroBasket 2022 est sans aucun doute la compétition la plus intéressante du moment, mais l’AmeriCup trouve des moyens originaux pour lui faire de la concurrence. Manquerait plus que Team USA s’incline contre le Panama tiens…

Source texte : ESPN