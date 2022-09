L’EuroBasket 2022 continue de battre son plein, et si la journée d’hier fut riche en grosses surprises (récap complet ici) les highlights furent également au rendez-vous. On vous compile tout ça dans votre Top 10 quotidien, enfin c’est pas vraiment nous qu’on l’compile mais on s’est compris.

Edin Atic et Adin Vrabic se sont joués de la défense slovène. Si vous nous ressortez ces deux noms dans une heure sans les avoir relu c’est très fort.

Lorenzo Brown se joue de la défense belge mais au final on lui rappelle qu’il a perdu contre des mecs qui s’appellent comme nos grands oncles.

Si Dennis Schroder, Franz Wagner et Daniel Theis se mettent à jouer comme les Lakers de 1987 on va arrêter cet EuroBasket tout de suite hein.

Sandro Mamukelashvili a mis le feu à Tbilisi hier, pendant que Tornike Shengelia et Goga Bitadze attachaient Furkan Korkmaz à un radiateur.

Goran Dragic a tellement la classe que même Jusuf Nurkic lui propose de se relever. Alors qu’en temps normal il aurait marché sur la tête du mec.

Franz Wagner a cru qu’Ignas Brazdeikis était un intermittent du spectacle qui s’était introduit sur le parquet, alors il a stoppé net l’assaillant.

Kendrick Perry se présentera-t-il à la mairie de Pogdorica ? La réponse est non.

Thomas Heurtel n’a pas l’air d’être très pote avec Rudy Gobert, mais avec Vincent Poirier ça passe un peu mieux. Entre les jambes même.

Luka Doncic et Mike Tobey, eux, s’entendent très bien et depuis un bail.

Alperen Sengun continue son chantier, match après match. Nikola Jokic en maigre, un peu.