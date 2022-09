La France qui arrache une nouvelle qualification miraculeuse en prolongation face à l’Italie, la Slovénie qui passe au travers face à la brillante Pologne. Deux scénarios bien différents mais de quoi remplir aisément un petit Top 10 made in EuroBasket avec des actions plus sympatoches les unes que les autres. Allez, on se mate ça tranquillou.

La connexion entre Rudy Gobert et Terry Tarpey c’est de la 8G. Belle finition tout en puissance de notre Gobzilla national.

Le dunk à deux mains est à la mode et Nicolo Melli n’allait pas rater la dernière tendance. Petite feinte du regard pour embrouiller le défenseur, grosse finition au cercle.

A.J. Slaughter se la joue équilibriste de l’extrême pour enfoncer la Slovénie dans le money time. On connaît quelques fans en France qui ont des souvenirs plein la tête.

Le hustle de Terry Tarpey, c’est à mater le matin, le midi, le soir, la nuit et tous les jours de la semaine.

L’intelligence de jeu de Melli, « Air » Polonara qui s’envole sur Rudy Gobert. Autentica Qualita mais on parle pas de sofa.

Ponitka débute son récital historique par une passe parfaite pour Balcerowski en alley-oop. Le début d’une grande soirée pour la Pologne.

Evan Fournier qui trouve la brèche, Guerschon Yabusele pour la finition musclée. Tout ce qu’on aime.

Thomas Heurtel ou Kyrie Irving, on ne sait plus trop.

Un défenseur qui tourne le dos à Goran Dragic sur une remise en jeu… faut-il rappeler le CV du bonhomme ?

On finit notre Top 10 là où on l’a commencé, avec un Rudy Gobert qui écrase de l’Italien dans la raquette !