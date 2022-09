Grand favori pour devenir le premier pick de la Draft NBA 2023, Victor Wembanyama ne fait rien pour calmer les ardeurs autour de lui. Bien au contraire. Dès qu’il se retrouve sur un terrain de basket, on comprend pourquoi les dirigeants de la Grande Ligue ont des étoiles dans les yeux rien qu’en le voyant. Nouvelle preuve avec les dernières images du phénomène français.

On aurait adoré le voir à l’EuroBasket 2022 avec l’Équipe de France, mais une blessure au psoas datant de la saison dernière l’a empêché de postuler à une place chez les 12. Cependant tout va mieux pour Victor aujourd’hui, lui qui a pris part au trophée du Golfe à Vannes ce week-end avec sa nouvelle équipe des Metropolitans 92. Au programme ? Un premier match face à Nanterre – remporté par Boulogne-Levallois – puis un second face au Mans dans la finale de ce petit tournoi de pré-saison, où Wembanyama a tranquillement terminé avec 17 points (6/10 au tir, 2/4 à 3-points, 3/3 aux lancers-francs) et 5 rebonds en 16 minutes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public de la salle omnisports de Kercado a eu un aperçu très sympathique de celui qui pourrait bien être appelé en premier par Adam Silver en juin 2023.

Voici précisément pourquoi Victor W fait rêver les scouts NBA. Ce n’est peut-être qu’une vidéo de 39 secondes composée uniquement de highlights, mais voir un jeunot de 2m19 taper des riders, lâcher des ficelles depuis le périmètre et dribbler comme un arrière est tout simplement flippant. Le potentiel offensif et défensif du gamin originaire des Yvelines semble infini et quelque chose nous dit que la course au tanking sera effrénée cette saison dans la Grande Ligue US. Ce n’est probablement pas un hasard si plusieurs franchises ont décidé d’activer le mode full rebuild pour la campagne à venir. Les Spurs ont lâché Dejounte Murray aux Hawks et se préparent à une saison dans les bas-fonds de la NBA, le Jazz a transféré Rudy Gobert et Donovan Mitchell pour récupérer un énorme capital draft, le Thunder devrait une nouvelle fois être dans la course au premier pick surtout après la blessure de Chet Holmgren, et on n’oublie pas non plus des équipes redoutablement faibles comme Indiana, Houston, Orlando ou encore Detroit.

Preuve supplémentaire de la hype qui entoure le garçon outre-Atlantique, Victor Wembanyama pourrait carrément emmener son équipe des Metropolitans 92 à Las Vegas pour un match amical contre le G League Ignite en octobre prochain. Pour rappel, l’Ignite regroupe plusieurs prospects quatre ou cinq étoiles qui semblent également destinés pour la NBA, dont un certain Scoot Henderson que beaucoup considèrent comme le futur numéro 2 de la Draft 2023 derrière Victor. Comme l’indique l’un des gurus du scouting Rafael Barlowe, l’événement n’a pas encore été officialisé et les discussions sont toujours en cours entre les deux camps, mais il ne fait aucun doute qu’une telle rencontre sera accompagnée d’une jolie petite hype si jamais elle voit le jour.

En attendant ce potentiel trip dans la ville du péché, Wembanyama va continuer sa préparation avec son nouveau club de Boulogne-Levallois. La prochaine échéance ? Elle est prévue ce jeudi 8 septembre avec un match amical contre Le Portel. Nouvelles dingueries en perspective de la part du prodige bleu-blanc-rouge ?

Source texte : @Barlowe500, metropolitans92.com