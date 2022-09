À moins de s’être endormi devant le joli Croatie – Grèce de vendredi dernier ET le Grèce – Italie du surlendemain, difficile de passer à côté de Tyler Dorsey sur ce début d’Euro. Étincelant dans son rôle de lieutenant d’un Giannis monstrueux, l’arrière Grec est un artisan important du bon début d’Euro des hellènes. Auteur de 27 pions face aux Croates et 23 contre les Italiens, le bonhomme a guidé les siens vers la victoire, pile ce qu’il faut pour démarrer son tournoi de la meilleur des manières. Cependant, tout n’a pas toujours été tout rose dans la carrière de ce monsieur, qui tente toujours de recoller les morceaux avec la NBA. Alors sortez les olives et préparez le tzatzíki, on vous emmène à la découverte de Tyler Dorsey.

Tyler Dorsey… Sonne pas vraiment Grec ce blase. Et pourtant, Tyler Quincy Dorsey ouvre pour la première fois les yeux en 1996, du côté de… Pasadena, en Californie. Papa est afro-américain MAIS maman est israélo-grecque. Bon, Ty n’est pas ce qu’on appelle un Grec pur et dur, mais très vite, le bonhomme fait honneur aux origines de la mama et dispute le Championnat du monde U19 sous le maillot de la Hellas. Expérience concluante, puisque Dorsey et ses copains terminent à la quatrième place et l’arrière est même nommé dans l’équipe type de la compétition. Une ligne sympa sur le CV, que Tyler compte bien faire valoir pour se frayer un chemin jusqu’en NBA. Tiens, la NBA justement, y parvenir est une galère pour bon nombre de joueurs et TD n’échappe pas à la règle. Après une première saison à l’université d’Oregon, Ty s’inscrit pour la Draft 2016 mais retire très vite son nom. La Grande Ligue attendra encore un peu, Dorsey repart pour un tour avec les Ducks. D’ailleurs, ce year two est une franche réussite, puisque le sophomore et son équipe atteignent la March Madness et remportent le tournoi du midwest, au terme duquel Tyler et deux de ses coéquipiers sont nommés dans le cinq de la compétition. Les noms de ses petits copains devraient d’ailleurs vous être familiers, puisqu’il s’agit de Dillon Brooks et Jordan Bell, tous les deux aujourd’hui en NBA, enfin surtout un. Finalement et malgré ces jolis noms, les Ducks échouent au Final Four, battus par les Tar Heels d’un certain Theo Pinson. Qu’importe, c’est par les défaites que passe l’apprentissage et Dorsey est désormais prêt pour la Draft. Zou, l’arrière file s’inscrire pour l’édition 2017. Finalement, ce sont les Hawks qui décident de miser sur lui et qui le sélectionnent avec le pick 41.

Tyler Dorsey couldn’t get enough of threes… And he got himself 🎯🎯🎯🎯🎯🎯 more!#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/HE5uMq0rYE — FIBA (@FIBA) September 4, 2022

À 21 ans, Tyler Dorsey démarre son aventure en NBA. Chez les Faucons, l’ancien d’Oregon dispute quand même de bonnes minutes et en profite pour scorer quelques pions (7 points de moyenne sur la saison). En parallèle, Ty s’éclate en G League, où il tourne à pratiquement 20 points par match. Pas mal, mais insuffisant pour convaincre les Hawks de le garder puisque ces derniers décident finalement de l’envoyer à Memphis en échange de Shelvin Mack au cours de la saison 2018-2019. D’ailleurs, les raisons de ce trade sont également extra-sportives, puisque notre ami a eu la merveilleuse idée (non) de se faire choper pour conduite en état d’ivresse. Cet échange, c’est tout simplement le début de la fin en NBA pour l’arrière grec. Le bonhomme ne joue que très peu chez les Grizzlies, et évolue majoritairement dans l’antichambre de la Grande Ligue. Alors c’est décidé : à l’issue de l’exercice, la NBA, c’est ciao, Tyler veut avoir de vraies responsabilités. Pour satisfaire son envie de jouer, Tyleris Dorseytopoulos s’engage pour deux ans avec le Maccabi Tel-Aviv, objectifs progression et EuroLeague. Là-bas, le guard envoie carrément du bois et devient même l’unes des stars de son équipe. Pendant deux ans, l’aventure se déroule sans accroc, enfin presque. Si sur le terrain tout va bien, les problèmes deviennent de nouveau extra-sportifs, mais cette fois-ci notre bonhomme n’y peut rien. En effet, le conflit géopolitique que l’on connait fait rage, au point même où des roquettes sont tirées dans la zone d’un match de basket.

Face à l’escalade de la violence et aux risques encourus, Tyler Dorsey et plusieurs autres joueurs décident tout simplement de quitter le club. Pour rebondir, quoi de mieux qu’un retour à la maison ? Visiblement pas grand-chose, puisque l’arrière Grec décide de s’engager avec l’Olympiakos pour la saison 2021-2022. Encore une fois, son passage est réussi. Ty remporte le championnat et la coupe, et il parvient même à hisser son club jusqu’au Final Four de l’EuroLeague. Consécration ultime de cette jolie saison, le garçon est appelé avec la Hellas pour disputer l’EuroBasket 2022, sa première grande compétition sous le maillot de la sélection. Bon, jusqu’à là, c’est quand même bien cool pour lui, mais sachez en plus que ce monsieur fait désormais partie… des Dallas Mavericks, puisque les Mavs l’ont signé en two-way contract il y a quelques semaines ! Avec cet ajout, Dallas se dote d’un vrai scoreur capable de shooter proprement et d’aligner les pions. Si vous en doutez encore, regardez simplement le début de son Euro : 27 points à 5/9 de loin contre la Croatie et 23 pions à 6/10 du parking face à l’Italie. Lieutenant de luxe d’un Giannis Antetokounmpo en mode bulldozer, Tyler Dorsey va pouvoir profiter de ce tournoi pour prouver à tous qu’il mérite une vraie place en NBA.

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo & Tyler Dorsey had an INCREDIBLE 1st half against Croatia 🔥 They combined for 32PTS, 11REB AND 4 AST 🤯#EuroBasket x @eurobasket pic.twitter.com/YYtv2OEJlj — FIBA (@FIBA) September 2, 2022

Sélectionné avec la Grèce depuis 2016, Tyler Dorsey connaît toutefois son premier tournoi majeur sous le maillot de la Hellas. Avec deux performances XXL pour débuter l’Euro, on peut dire que le bonhomme n’est pas du genre à avoir froid aux yeux. Espérons pour lui que la suite de ses aventures en NBA tourne aussi bien, parce qu’il a quand même un sacré bout de talent.

Sources textes : The Atheltic / EuroLeague / FIBA