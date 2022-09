Amis du jour bonjour, faites place à la cinquième journée de cet EuroBasket 2022, et à un programme… plutôt tranquille. Pas d’énorme choc au programme et donc des confirmations attendues, mais également quelques cyborgs sur le pont et les dingueries qui pourraient aller avec. Envoyez le menu du jour !

Le programme du jour :

14h : Pologne – Israël

Pologne – Israël 14h15 : Croatie – Estonie

Croatie – Estonie 17h : Grande-Bretagne – Grèce

Grande-Bretagne – Grèce 17h30 : République Tchèque – Pays-Bas

République Tchèque – Pays-Bas 21h : Ukraine – Italie

Ukraine – Italie 21h : Serbie – Finlande

Les classements avant les matchs

Le match à ne pas louper

On ne va pas se mentir, on rompiche un peu aujourd’hui et il faudra peut-être attendre… 21h pour avoir un semblant de match équilibré et/ou intéressant. On parle de Serbie – Finlande, on en est là, et d’un match qui oppose mine de rien l’équipe du double-MVP NBA en titre et accessoirement l’une des nations favorites de cet Euro, à une autre qui ambitionne clairement un huitième de finale et plus si affinités. Les Finlandais sont les premiers Européens à s’être qualifiés pour le Mondial, la patience c’est pour les autres, et Lauri Markkanen pourra une fois de plus compter sur Sasu Salin, Peteri Koponen et toute sa clique de bonhommes de neige pour emmerder l’ogre serbe. Des Serbes qui ont enchainé deux victoires assez tranquilles à défaut d’être incroyables sur ce début de compétition, alors que les Finlandais se sont fait surprendre par Deni Advija et Israël avant de se reprendre en explosant la Pologne avant-hier. De quoi inquiéter les Serbes ? Pas sûr, mais au vu des résultats d’hier on a envie de se dire que tout est possible, même au pays du Père-Noël.

Les enjeux principaux :

Vous l’avez compris, on joue uniquement dans les Groupes C et D aujourd’hui. Les enjeux principaux quels sont-ils ? La quasi-validation de la première place pour les Grecs et les Serbes, la deuxième place du Groupe C qui se joue peut-être entre l’Italie – à domicile – et l’Ukraine, à moins que les Croates ne viennent emmerder tout le monde puisqu’ils devraient pour leur part vaincre sans trop de soucis les Estoniens cet après-midi. Dans le Groupe D c’est encore très flou et si la Finlande (voir plus haut) galérera sans doute à toper les Serbes, Israël a l’occasion de tamponner sa qualif en tamponnant la Pologne et la République Tchèque a tout intérêt à battre les Pays-bas pour continuer à y croire. Voilà, c’est tout.

Journée assez tranquille donc, mais on préfère vous prévenir ça va monter en température à partir de demain. Chillage devant Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, parfait pour s’échauffer avant les choses sérieuses ?