Pas l’temps de niaiser comme on disait en 2019. Sixième jour de compétition qui se profile et on vous file donc sans plus attendre les meilleures actions du Day 5, avec un Nikola Jokic qui a carrément décidé de ne servir que de sa main droite.

On ne remercie pas Aleksander Balcerowski de nous avoir obligé à écrire Aleksander Balcerowski.

Nikola Jokic depuis le début de l’Euro ? Il a décidé de n’utiliser que sa main droite. Bref, il s’emmerde.

A.J. Slaughter a tout fait à la défense finlandaise, à commencer par se foutre de la gueule de Deni Advija.

8/8 au tir hier pour Karlo Matkovic, dont ce putback de vieux grognard. On rappelle qu’il a 20 ans.

Ognjen Jaramaz est comme tous ses petits copains serbes, il se croit sur un playground.

Kostas Sloukas était tellement facile hier qu’il a même envoyé du alley-oop en marchant, très énervant ce type.

L’une des raisons de la très belle compétition des Ukrainiens jusqu’ici ? La présence d’Alex Len pour garder la maison.

8/8 au tir hier pour Karlo Matkovic, dont ce pick and roll d’école avec Jaleen Smith.

Maik-Kalev Kotsar est l’une des belles surprises de cet Euro, et il fera tout pour offrir cet après-midi une première victoire à l’Estonie.

L’une des raisons de la très belle compétition des Ukrainiens jusqu’ici ? La grande forme de Svi Mykhailiuk. Surtout quand il envoie des alley-oops depuis Neptune.