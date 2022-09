Vous serez probablement d’accord avec nous, se lever du canapé pour choper la télécommande posée sur la table un peu plus loin représente déjà un effort colossal. Maintenant, imaginez devoir enchaîner cinq matchs de basket à très haute intensité en seulement… sept petits jours ? Les plus matheux d’entre vous auront déjà fait le calcul, mais tout ce joyeux bazar ne laisse que deux jours de récupération. Ce rythme effréné ne représente ni plus ni moins que ce que subissent les joueurs depuis le début de l’EuroBasket, une situation qui commence à déplaire, notamment chez les stars.

Si l’EuroBasket est une formidable expérience pour les joueurs comme pour les fans, ce genre de compétition prend souvent place après une saison déjà très longue pour le corps des basketteurs. Les organismes sont bien secoués, et la haute intensité des matchs du tournoi ne laisse pas vraiment le temps aux joueurs pour récupérer. En fait, plus que l’intensité elle-même, c’est surtout le rythme auquel les équipes enchaînent les matchs qui interpelle. Prenons le cas de cet Euro, au cours duquel la phase de groupe est programmée du 1er au 8 septembre. Chaque sélection doit affronter une fois les cinq autres équipes de sa poule durant ce laps de temps. Avec autant de rencontres à disputer en une semaine, cela laisse seulement deux petits jours pour respirer et se retaper. Alors oui, on pourrait se dire que les joueurs ont l’habitude, surtout les NBAers qui encaissent habituellement back-to-backs et longs road-trips, mais l’intensité en FIBA est un peu différente, car lors d’un Euro chaque match compte et il est impossible ou presque de faire tourner convenablement.

« On a moins de matchs ici, mais chaque match a plus d’importance. De la première minute à la dernière action, ça se donne vraiment à fond. Physiquement, c’est un grand défi. On va disputer notre deuxième back-to-back. Ce qui signifie quatre matchs en cinq jours, non ? C’est dur. » – Evan Fournier

Face à cette situation, plusieurs stars ont décidé de s’exprimer, Evan Fournier et Luka Doncic en tête de liste. Tous les deux placés dans le groupe B, aka le groupe de la mort, le Français et le Slovène sont contraints d’enchaîner des matchs plus fous les uns que les autres. Forcément ça laisse des traces, et Luka a d’ailleurs connu quelques bobos, au niveau du poignet notamment. Tiens, les blessures justement, c’est le risque majeur qui découle de ces enchaînements de matchs. Imaginez juste, après avoir joué la veille face aux bûcherons lituaniens, Doncic part désormais en drive face à un gros daron hongrois mais se pète à l’ischio, la faute à la fatigue. Boom, le garçon est out pour une partie de la saison. Alors merci aux dieux du basket ce n’est pour l’instant pas arrivé, mais imaginez juste les conséquences d’une telle blessure. La sauce est juste monumentale, et pour tout le monde. La Slovénie perd son meilleur joueur, Dallas également et la FIBA serait probablement accablée de toutes parts, pas forcément à tort. Parce que oui, cet Euro conditionne également la saison à venir pour beaucoup de joueurs, et la fatigue risque justement de se faire sentir à un moment donné. Ce que réclament désormais les joueurs, c’est un réarrangement du calendrier lors des compétitions internationales. Moins de back-to-back et plus de repos, voilà la clé pour un tournoi moins risqué et des matchs peut-être plus plaisants.

« Nous allons jouer quatre matchs en cinq jours avec la Slovénie. Hier (04/09, ndlr) par exemple, nous avons eu deux matchs en vingt-quatre heures. Oui, des changements doivent être faits pour tout le monde. On fonctionne tous pareil, tout le monde a moins de repos. C’est un problème pour les blessures, c’est sûr. On s’expose davantage à cela et c’est nos franchises qui ne doivent pas être contentes. » — Luka Doncic

Un rythme effréné et qui n’est pas encore terminé puisque les équipes doivent encore disputer deux matchs avant de souffler un peu. Le repos sera toutefois de courte durée et les huitièmes de finales débuteront dès le samedi 10 septembre (pour le guide complet de l’Euro, c’est juste ici). Gros programme en perspective alors pas le temps de flâner, on file se remettre à bosser !

Source texte : Eurohoops