Très utile pendant toute la durée de l’EuroBasket 2022 qui se déroulera en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque du 1er au 18 septembre prochains, ce guide vous accompagnera durant deux semaines et demie et tentera de répondre à l’intégralité vos questions. Quand est-ce qu’on joue, contre qui et sur quelle chaîne ? C’est ici que ça se passe et il y aura même des petits bonus. Royal, non ?

On commencera d’abord par préciser qu’il faudra être un abonné Canal+ pour suivre en direct les exploits de nos Frenchies et les meilleures affiches de la compétition tandis que certaines rencontres (hors géo-restriction) seront également disponibles sur Courtside 1891, la nouvelle plateforme de streaming de la FIBA. Pour les souscripteurs de la chaîne cryptée qui seraient pris de panique en tombant sur du golf sur Canal+ Sport ou sur Jason Bourne en train de semer ses ennemis sur Canal+, pas de stress. Le groupe vient de lancer Canal+ Sport 360, nouveau canal qui devrait sentir bon les parquets pendant l’EuroBasket 2022 comme vous pouvez le constater dans le programme TV de la première semaine. Mais avant de se plonger dans le calendrier ci-dessous, commençons par de brèves présentations. Déjà parce que chez TrashTalk on est poli mais ça pourra aussi vous servir pour avoir l’air incollable sur le sujet lorsqu’on vous interrogera avec curiosité à la machine à café dès que l’EDF aura commencé à gagner quelques matchs.

Il faut qu’on vous fasse une petite confession : on a rarement été aussi hypés avant un EuroBasket ! Aucune exagération ou effet de style ici, c’est promis. Suffit de lire le line-up pour comprendre qu’on aura droit à du caviar au déjeuner et au dîner pendant toute la durée de la compétition. L’époque où les stars NBA rechignaient à venir aider leur sélection en préférant prendre un peu plus de repos au bord d’une plage paradisiaque n’est plus d’actualité, du moins sur le Vieux Continent. Pas de place pour les équipes bis, les All-Stars et les MVP de notre ligue adorée seront de sortie. De Giannis Antetokounmpo à Nikola Jokic en passant par Rudy Gobert, tout le monde a décidé de se ramener pour tenter de succéder à la Slovénie de Luka Doncic et Goran Dragic en 2017. Cinq ans déjà (merci le COVID pour l’année bonus) que ce petit pays de 2 millions d’habitants peut se vanter d’être la meilleure nation de panier-ballon en Europe. La concurrence a de quoi flipper car le Don ne s’est pas affaibli bien au contraire. Pourtant, il est bien difficile de sortir un véritable favori parmi les 24 équipes qui participeront à la danse.

Par ici le casting cinq étoiles donc, avec des têtes bien connues même pour ceux qui ne jurent que par la NBA toute l’année. Voici donc la liste de tous les NBAers qui seront présents avec leur sélection (ici) ainsi que 10 pépites européennes qui devraient bientôt mettre la Grande Ligue à leurs pieds (là). Du joli monde avec pour seul et unique objectif de ramener la coupe à la maison et rien d’autre. Car ceux qui espéraient voir la France profiter de l’EuroBasket 2022 pour valider son ticket pour la Coupe du Monde 2023 peuvent déjà ranger leur drapeau : les résultats n’auront aucune incidence sur les prochaines compétitions internationales. Tant pis, tant mieux, on oublie les calculs et on donne tout pour aller chercher un joli trophée au bout des phases finales organisées à Berlin. Trêve de blabla, on passe aux présentations d’équipes ci-dessous !

Les groupes de l’EuroBasket 2022

Pour les previews de groupe et d’équipe, y’a qu’à cliquer !

# Groupe A (Tbilisi) : Géorgie, Monténégro, Espagne, Bulgarie, Belgique, Turquie

# Groupe B (Cologne) : Allemagne, France, Hongrie, Slovénie, Lituanie, Bosnie-Herzégovine

# Groupe C (Assago) : Italie, Grèce, Estonie, Ukraine, Royaume-Uni, Croatie

# Groupe D (Prague) : République tchèque, Pays-Bas, Finlande, Pologne, Israël, Serbie

L’Équipe de France

C’est avec deux breloques supplémentaires dans leurs armoires que les Tricolores vont se pointer à Cologne cette semaine. Fort de leur nouveau statut de vice-champions olympiques, les Bleus ne pourront pas se cacher. Certes, Nicolas Batum et Nando De Colo sont restés à la maison pour mieux revenir l’an prochain, mais l’Équipe de France fait incontestablement partie des contenders en 2022. La prépa qui a commencé il y a trois semaines s’est achevée sur un bilan de 5 victoires pour 1 seule défaite. Malheureusement, les Bleus arriveront quand même avec un mauvais goût dans la bouche puisque le revers concédé au pays de Jusuf Nurkic est arrivé au pire moment, juste avant d’enclencher le mode Euro. Il faudra vite sortir de cette dynamique puisque la France sera testée d’entrée en affrontant la Mannschaft chez elle. Un bien mauvais souvenir car ce sont aussi les derniers bourreaux de l’EDF à l’EuroBasket 2017 au stade des huitièmes de finale.

Du côté des adversaires, la Slovénie voudra prendre sa revanche après le contre de Batum à Tokyo il y a un an et il n’est plus la peine de présenter la Lituanie – de toute façon vous avez dévoré religieusement nos 11 préviews d’équipes disponibles ci-dessus. Il fallait donc un groupe de soldats, un savant mélange de jeunesse et d’expérience, de NBA et de jeu européen alors sans plus attendre voici l’identité de nos héros sans oublier une grosse pensée pour Isaïa Cordinier et Mam Jaiteh qui ont participé à la préparation jusqu’au bout avant de repasser du côté des supporters de l’EDF, tout comme notre nouveau compatriote Joel Embiid qui a préféré soigner sa main plutôt que de faire ses débuts sous le maillot bleu dès cette année. On peut quand même s’attendre à des petits live tweets bien chauvins sur le compte du Process pour continuer de faire monter la sauce.

Le roster

# Meneurs : Thomas Heurtel, Élie Okobo, Théo Maledon et Andrew Albicy

# Arrières : Evan Fournier, Terry Tarpey

# Ailiers : Timothé Luwawu-Cabarrot

# Ailiers-forts : Guerschon Yabusele et Amath M’Baye

# Pivots : Rudy Gobert, Moustapha Fall et Vincent Poirier

# Coach : Vincent Collet

La préparation des Bleus

Le calendrier complet de l’EuroBasket 2022

Maintenant que vous avez l’eau à la bouche, il ne vous reste plus qu’à apprendre toutes ces informations par coeur en attendant le début des choses sérieuses. Après ça, vous allez avoir envie de ne rater aucun match et, ô bonheur, pour une fois il ne faudra pas mettre le réveil trop tôt (ou trop tard) pour mater les exploits de nos joueurs préférés. Allez, balancez le programme !

1er tour

Jeudi 1er septembre – Day 1 :

13h30 : Espagne – Bulgarie

14h30 : Bosnie-Herzégovine – Hongrie

16h15 : Turquie – Monténégro

17h15 : Slovénie – Lituanie

19h : Belgique – Géorgie

20h30 : France – Allemagne

Vendredi 2 septembre – Day 2 :

14h : Israël – Finlande

14h15 : Ukraine – Royaume-Uni

17h : Croatie – Grèce

17h30 : Pologne – République tchèque

21h : Italie – Estonie

21h : Serbie – Pays-Bas

Samedi 3 septembre – Day 3 :

13h30 : Monténégro – Belgique

14h : Finlande – Pologne

14h15 : Royaume-Uni – Croatie

14h30 : Allemagne – Bosnie-Herzégovine

16h15 : Bulgarie – Turquie

17h : Estonie – Ukraine

17h30 : République tchèque – Serbie

17h45 : Lituanie – France

19h : Géorgie – Espagne

20h30 : Hongrie – Slovénie

21h : Grèce – Italie

21h : Pays-Bas – Israël

Dimanche 4 septembre – Day 4 :

13h30 : Bulgarie – Monténégro

14h30 : Lituanie – Allemagne

16h15 : Espagne – Belgique

17h45 : Slovénie – Bosnie-Herzégovine

19h : Turquie – Géorgie

20h30 : France – Hongrie

Lundi 5 septembre – Day 5 :

14h : Pologne – Israël

14h15 : Croatie – Estonie

17h : Royaume-Uni – Grèce

17h30 : République tchèque – Pays-Bas

21h : Ukraine – Italie

21h : Serbie – Finlande

Mardi 6 septembre – Day 6 :

13h30 : Belgique – Turquie

14h : Pays-Bas – Pologne

14h15 : Estonie – Royaume-Uni

14h30 : Bosnie-Herzégovine – France

16h15 : Monténégro – Espagne

17h : Grèce – Ukraine

17h15 : Hongrie – Lituanie

17h30 : Finlande – République tchèque

19h : Géorgie – Bulgarie

20h30 : Allemagne – Slovénie

21h : Italie – Croatie

21h : Israël – Serbie

Mercredi 7 septembre – Day 7 :

13h30 : Turquie – Espagne

14h30 : Lituanie – Bosnie-Herzégovine

16h15 : Bulgarie – Belgique

17h15 : France – Slovénie

– Slovénie 19h : Géorgie – Monténégro

20h30 : Hongrie – Allemagne

Jeudi 8 septembre – Day 8 :

14h : Finlande – Pays-Bas

14h15 : Croatie – Ukraine

17h : Estonie – Grèce

17h30 : République tchèque – Israël

21h : Royaume-Uni – Italie

21h : Serbie – Pologne

Huitièmes de finale

Samedi 10 septembre – Day 9 :

Groupe B 2 – Groupe A 3

Groupe A 1 – Groupe B 4

Groupe B 1 – Groupe A 4

Groupe A 2 – Groupe B 3

Dimanche 11 septembre – Day 10 :

Groupe C 1- Groupe D 4

Groupe D 2 – Groupe C 3

Groupe C 2- Groupe D 3

Groupe D 1- Groupe C 4

Quarts de finale

Mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre

Demi-finales

Vendredi 16 septembre

Petite finale

Dimanche 18 septembre

Finale

Dimanche 18 septembre