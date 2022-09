Après le peu de sensations fortes ressenties face à la Pologne en demi-finale de l’EuroBasket, vos deux commentateurs préférés étaient de retour sur le canap’ pour assurer le match le plus important face aux Espagnols. Forcément celui-ci n’a pas la même saveur, mais on vous laisse avec le replay du live made in TrashTalk.

Bon, on ne va pas se mentir, c’est difficile de garder le sourire après l’issue de la finale. Bien trop longs à entrer dans leur match et bien trop peu précautionneux du ballon (encore 19 maudites pertes de balle), nos Bleus n’étaient tout simplement pas au niveau ce soir face aux indétrônables Espagnols. Comme dans la plupart des rencontres de cet Eurobasket, les Français nous ont fait crier, suer, sourire, mais ce n’était pas assez pour aller au bout. « La leçon du papa au petit garçon » comme c’était si bien dit pendant le live et malheureusement si vrai.

On s’envoie vite ce replay, on le regarde si on peut et on le digère comme on peut, tout en vous remerciant de nous avoir suivi en direct ou en replay tout au long de cet EuroBasket 2022, qui certes ne s’est pas fini comme on l’aurait souhaité mais qui nous a offert des grands moments de basket.