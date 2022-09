Que d’émotions encore aujourd’hui, à l’occasion des derniers quarts de finale de cet EuroBasket 2022. L’Équipe de France bien sûr, mais pas que, car jusqu’au bout du bout de la soirée les cris de joie des uns se sont mêlés aux larmes des autres.

Les résultats du jour

France – Italie : 93-85

– Italie : 93-85 Slovénie – Pologne : 87-90

Ce sera donc un France – Pologne en demi-finale de cet Euro, vendredi à 17h15 et en direct sur M6, France Télévisions et pourquoi pas Fun Radio pendant qu’on y est. L’Équipe de France ? Sortie miraculée une fois de plus d’un bourbier dans lequel elle s’était mise toute seule, sortie miraculée grâce au choke de la star adverse aux lancers, merci d’être un peu plus original et de ne pas copier sur votre voisin. Une victoire après prolongations après avoir été mené 77-75 avec deux lancers pour l’adversaire et moins de 30 secondes au chrono, flippant mimétisme italo-turc donc, et une victoire qui envoie nos Bleus affronter la Pologne vendredi, oh les barres, la Pologne qui a sorti la Slovénie d’un Luka Doncic à bout de forces et à bout de nerf, la Slovénie sortie par la Pologne d’un Mateusz Ponitka phénoménal, la Pologne qui, on le rappelle, en a pris 30 en poule face à la Finlande. France – Pologne, pas la finale de la Coupe Davis on parle bien de basket, et Espagne – Allemagne de l’autre côté, pour un bracket étonnant mais qui représente bien cet Euro incroyablement dense et indécis.

Le bracket

Le programme de demain