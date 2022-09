Il a commencé très doucement son Euro. Il a connu des hauts et des bas. Mais en ce jour de quart de finale, c’est bien lui qui a porté l’Équipe de France dans le dernier carré de la compétition. Lui, c’est Thomas Heurtel, qui a décidé de sortir son plus gros short au meilleur moment !

Sur l’échelle des probabilités, enchaîner deux miracles consécutifs comme ceux qu’on vient de voir relève du… miracle. Face à la Turquie en huitièmes de finale samedi dernier, c’est Rudy Gobert qui avait terminé avec le ballon du match dans les mains. Ce mercredi contre les Italiens ? Malgré un nouveau match de patron de Rudy, il est incontestablement pour Thomas Heurtel. 20 points, 8 passes, 8/14 au tir dont 4/7 à 3-points, ne cherchez plus il est là le match référence du meneur bleu-blanc-rouge. Une performance symbolique de la montée en puissance de Thomas depuis le match contre la Bosnie et après un tout début d’Euro – il faut bien l’avouer – bien claqué. Alors encore une fois, comme on parle de Thomas Heurtel, il y a eu des séquences où on a eu envie de s’arracher les cheveux, comme lors de ses deux pertes de balle en moins d’une minute au début du quatrième quart-temps pendant que les Bleus étaient menés de huit points. Mais derrière, c’est spécifiquement quand l’Équipe de France était dans le dur que Thomas est sorti de sa boîte pour permettre à ses copains de sortir un peu la tête de l’eau. Le show Heurtel a commencé au milieu de dernier quart, avec un gros tir primé suivi d’une passe alley-oop pour Gobert afin de remettre la France à une petite possession. Thomas n’est ensuite plus jamais redescendu.

« Les gens qui me connaissent savent que j’aime bien ces moments-là. J’ai pas peur de prendre mes responsabilités, et avec notre premier joueur offensif sur le banc pour cinq fautes – Evan – j’ai essayé de prendre les choses en main. »

L’histoire retiendra que Thomas Heurtel est celui qui remet les deux équipes à égalité 77-77 sur une pénétration à cinq secondes du buzzer final. Auteur de huit points dans les sept dernières minutes, Thomas est comme possédé. On est à deux doigts de lui demander son short mais comme il y a encore une overtime à jouer, on se retient. Et on fait bien parce que derrière Heurtel se prend carrément pour Uncle Drew : deux lay-ups, un floater, six points dans la prolongation et le playmaking qui va avec, le joueur préféré de David Cozette fait trop mal. Malgré un Evan Fournier sorti pour cinq fautes, la France n’est menée qu’une seule fois pendant la prolongation et finit par valider la win 93-85.

« Tom a fait un très très gros match, il nous a portés sur la fin où il était un peu le seul joueur qui apportait de la création. C’est le Thomas qu’on aime, en plus il a ce grain de folie où il peut mettre ses 3-points et faire de très bonnes passes. C’est l’homme du match. » – Evan Fournier après la rencontre, au micro de Canal+

THOMAS HEURTEL OU KYRIE IRVING JE NE SAIS PLUS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 14, 2022

Parmi les grands moments de Thomas Heurtel avec l’Équipe de France, ce quart de finale contre l’Italie a d’ores et déjà une place de choix. Et il pèsera encore plus si les Bleus parviennent à continuer l’aventure encore un peu, jusqu’à finir potentiellement sur le toit de l’Europe.

