À nouveau miraculés face à l’Italie hier, l’Équipe de France a décroché son billet pour les demi-finales de l’EuroBasket 2022. Celle des Bleus est prévue vendredi soir à 17h15 contre la Pologne, un rendez-vous immanquable que vous pourrez suivre en clair sur W9.

La France en demi-finale de l’Euro, ça veut dire beaucoup de choses. D’abord, ça veut dire que les hommes de Vincent Collet sont bien partis pour décrocher une nouvelle médaille après le bronze du Mondial 2019 et l’argent des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais ça veut dire aussi plus de visibilité pour nos Bleus, qui grâce à leurs exploits vont pouvoir s’afficher bien comme il faut vendredi soir. Comme on l’avait indiqué dans un récent papier sur les droits TV 2022-23 du basket, et comme confirmé par le directeur général de W9 Jérôme Fouqueray, la demi-finale de la France sera diffusée en clair (sur W9 donc) en plus de la retransmission habituelle sur Canal+ Sport 360. Une grande nouvelle pour ceux et celles qui galéraient à voir le parcours des Bleus jusqu’ici. Aux commentaires sur W9 ? Il y aura l’ancien international français Fred Weis accompagné de Vincent Couëffé.

En plus de ce dispositif, TrashTalk sera évidemment sur le canapé pour commenter ça dans les règles de l’art. Des moments mythiques, on en a vécu pas mal récemment, entre la victoire face aux States en 2019, les JO 2021 et les deux miracles contre la Turquie et l’Italie ces derniers jours. Alors quelque chose nous dit qu’on n’est pas au bout de nos surprises face à la Pologne. Aux Bleus désormais de nous faire rêver, car tous les yeux (ou presque) seront rivés sur eux demain.

France – Pologne, c’est vendredi soir à 17h15, sur Canal+ Sport 360, W9, et bien entendu la chaîne YouTube de TrashTalk pour des commentaires enflammés. LET’S GO !

Source texte : W9