Nous sommes début septembre et dans l’univers du basket aussi, c’est la rentrée. Une grande saison nous attend sur les différents parquets américains comme internationaux, mais vous vous demandez peut-être où regarder les différentes compétitions qui nous attendent en 2022-23. Pas de problème, toutes les infos concernant les Droits TV sont juste en dessous.

« La NBA ça passe sur quoi ? Et l’EDF alors ? On peut voir la WNBA à la TV ? Et le 3×3 comment on fait ?! » Du calme, Media Sportif est là pour nous balancer la liste de tous les diffuseurs basket pour la saison à venir, compétition par compétition. Plutôt pratique pour s’organiser selon ses envies et son budget.

La saison 2022-23 de NBA : diffusée sur beIN Sports

diffusée sur beIN Sports L’EuroBasket 2023 féminin (15 – 25 juin) : beIN Sports et France Télévisions (uniquement les matchs des Bleues sur France TV)

beIN Sports et France Télévisions (uniquement les matchs des Bleues sur France TV) Le Mondial 2022 féminin (22 septembre – 1er octobre) : beIN Sports et France Télévisions (uniquement les matchs des Bleues sur France TV)

beIN Sports et France Télévisions (uniquement les matchs des Bleues sur France TV) EuroBasket 2022 masculin (1er – 18 septembre) : Canal+ Sport, M6 si la France est en demi-finale / finale

Canal+ Sport, M6 si la France est en demi-finale / finale Matchs amicaux et de qualifications FIBA de l’Équipe de France : beIN Sports, France Télévisions

beIN Sports, France Télévisions La saison de WNBA : beIN Sports

beIN Sports La saison NCAA (universitaire) : beIN Sports

beIN Sports Championnat d’Europe de basket 3×3 (9 – 11 septembre) : La chaîne L’Équipe

Que vous soyez basket US, basket international, basket 3×3, masculin ou féminin, y’a de quoi suivre sa compétition favorite au cours de la saison à venir. Et pour les fans d’Euroligue (et d’Eurocoupe), sachez que les droits TV ont été récemment rachetés par FedCom (actionnaire de l’AS Monaco et partenaire de l’Euroligue) d’après les sources de L’Équipe, et qu’il faudra probablement passer par une plateforme numérique pour assister aux matchs dans un premier temps. FedCom pourrait d’ailleurs aussi investir pour acquérir les droits du championnat de France, mais la LNB et beIN Sports travailleraient ensemble actuellement sur une prolongation de contrat après l’accord trouvé en décembre dernier. Plus d’infos sont attendues à ce niveau-là.

NBA, Équipe de France, NCAA, WNBA, 3×3… un beau programme basket nous attend pour cette saison 2022-23 et bonne nouvelle, des moyens ont été mis en place pour pouvoir suivre les différentes compétitions autrement qu’avec un vieux stream. Et ici, vous le savez très bien, on va essayer d’avoir un œil sur à peu près tout ce qui bouge.

