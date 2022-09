Logique respectée cet après-midi à la Mercedes-Benz Arena de Berlin, puisque l’Allemagne a donc battu la Pologne dans le match pour la troisième place de cet EuroBasket 2022. Une Allemagne qui pose une magnifique conclusion à un Euro non moins magnifique, alors que la Pologne termine essoufflée et forte, surtout, d’une énorme exploit en quarts de finale. Allez, récap mais rapide, ce soir y’a match.

Les stats de la petite finale c’est juste ici

Se poser devant ce match pour la médaille de bronze ? Plus de la conscience professionnelle qu’autre chose, car sans se mentir c’est davantage vers le match de ce soir que notre esprit est actuellement tourné. Cet Allemagne – Pologne ? Une issue logique compte tenu de la forme et des forces des uns et des autres. Une première mi-temps compliquée pour Mateusz Ponitka et ses coéquipiers, perdus en attaque et subissant les quelques accélérations suffisantes de Dennis Schroder ou les tirs de Voigtmann ou Obst. Une première mi-temps un peu soporifique, en même temps ne sommes-nous pas levés depuis… mardi midi, et si les locaux mènent de 13 au retour aux vestiaires, fort heureusement leur valeureux adversaire va au moins tenter de nous offrir une fin de match à suspense. Le grand Sokolowski fait des siennes, A.J. Slaughter rentre quelques buckets, Jakub Garbacz envoie un 4/4 du parking et nous apprend à écrire son nom alors qu’Aaron Cel y va de son gros bank shot. Début de dernier quart et le voisin polonais est dans les temps, égalité au score, celle-là on ne l’avait pas vue venir.

Seulement les Allemands ont depuis le début de cet Euro cette capacité d’accélérer et de sniper dans tous les sens un peu n’importe quand, et c’est alors un duo qui va se charger de parapher la compétition des Teutons. Dennis Schroder tout d’abord, plus que probable futur meneur de l’équipe type du tournoi, puis Johannes Voigtmann, chirurgical derrière la ligne à 3-points. Les deux loustics mettent un coup de collier et l’écart remonte très vite, au moins aussi vite que l’on comprend que cette médaille de bronze n’échappera plus aux Allemands. La Schro termine son dernier festoche avec 26 points, 6 passes et… 8 balles perdues, ça c’est pour faire flipper les Lakers, et le public peut enfin célébrer avec ses héros, qui n’avaient pas été à pareille fête depuis 2005 et une médaille d’argent glanée à l’époque où Franz Wagner n’avait que quatre ans.

On a presque envie de dire que c’est le minimum. Magnifique Euro des Allemands, un Euro réussi malgré la déception encore chaude de l’élimination en demi face à l’Espagne. La suite ? Elle est possiblement très belle avec un Wagner en futur leader. Messieurs bravo, et à très vite pour de sacrée bastons entre voisins. Chers Polonais immense bravo également, un Top 4 européen ça se fête alors c’est parti pour une bonne grosse biture made in Varsovie.