Il fait chaud, il fait déjà très très chaud. Vous la sentez cette température excessive pour un 16 septembre ? Oui, c’est bien celle d’une journée de demi-finales d’un EuroBasket, et qui plus est avec la France au rendez-vous du dernier carré, une fois de plus. Alors envoyez le programme, et ressortez les ventilos.

Le programme du jour

17h15 : France – Pologne (en direct sur W9 et Canal Plus Sport)

France – Pologne (en direct sur W9 et Canal Plus Sport) 20h30 : Allemagne – Espagne (en direct sur Canal Plus Sport 360)

Dans trois jours cet EuroBasket 2022 aura révélé tous ses secrets, et quelque chose nous dit qu’au rayon des émotions quelques produits résistent encore aux acheteurs. Aujourd’hui ? Deux demi-finales incroyables qui se profilent, une que personne n’avait imaginé, et l’autre pas vraiment plus finalement, car cette compétition aura au final fait la part belle à des équipes profondes et soudées plutôt qu’à un lot d’individualités, aussi exceptionnelles soient-elles. La France ? Passée par des sentiers plus abrupts que jamais pour en arriver où elle est aujourd’hui, et si le jeu proposé par les Bleus depuis deux semaines n’a pas grand chose à voir avec le Show-Time, la capacité de cette équipe à rebondir, à se sublimer au meilleur des moments pour se sortir des situations les plus périlleuses est sur le point de rentrer dans l’histoire. La Pologne ? Incroyable équipe, incroyable histoire, et 40 minutes pour faire de l’EuroBasket 2022 la plus belle compétition de l’histoire de ce pays, quelques jours seulement après avoir vu leurs copains du volley tutoyer les sommets et donc leur montrer la voie. Les sommets, l’Allemagne tentera quant à elle de les retrouver, 29 ans après le titre européen de 1993, à domicile, déjà, et pour cela la furia allemande menée par trois NBAers dans la forme de leur vie devra faire face à l’académie espagnole, autre délire mais délire victorieux depuis tant d’années, avec ou sans superstar, avec ou sans la manière, avec ou sans envie de les étrangler. France – Espagne en finale pour un classique ? France – Allemagne pour la revanche du premier tour et pour boucler la boucle ? Pologne – Allemagne pour le match que PERSONNE n’attendait ? Espagne – Pologne ? Faites vos jeux, et tous devant l’EDF à 17h15 !

Le bracket

Le programme de demain