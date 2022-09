Dans sa rivalité enflammée face à l’Espagne, la France en a connu des bourreaux : Pau Gasol en tête évidemment, mais aussi Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez, et désormais… Juancho Hernangomez. L’intérieur des Raptors a joué le match de sa vie ce dimanche soir lors de la finale de l’EuroBasket 2022, et les Bleus n’ont jamais réussi à s’en remettre.

Si on nous avait dit avant la finale que Juan Hernangomez était sur le point de se transformer en Kevin Durant, on aurait crié au troll. Pourtant c’est bien ce qu’il s’est passé ce dimanche du côté de Berlin, au grand dam d’une Équipe de France complètement sonnée par les banderilles de celui qu’on surnomme Bo Cruz depuis qu’il s’est lancé dans le cinéma. 27 points et 5 rebonds au compteur en seulement 26 minutes, 8/11 au tir dont un improbable 7/9 à 3-points (30 d’évaluation), c’est ce qu’on appelle une avalanche dans le jargon. Alors qu’on attendait plutôt son frère Willy dans le costume de danger numéro 1 pour nos Bleus, Juancho a volé la vedette à tout le monde pour guider la Roja vers un nouveau titre de champion. Ficelle après ficelle après ficelle. Pendant que les Bleus jouaient tall ball avec deux intérieurs de métier sur le terrain (Fall – Poirier, Poirier – Gobert) et tentaient sur plusieurs possession une défense de zone, Hernangomez s’est véritablement enflammé, réalisant sa meilleure imitation de Jordan contre les Blazers en 1992 avec six 3-points marqués rien qu’en première période.

Terrible pour une Équipe de France qui s’attendait sans doute à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et malheureusement, même s’il s’est calmé en deuxième mi-temps, Juancho Hernangomez a ajouté les paniers qu’il fallait pour briser les maigres espoirs de comeback des Bleus. On pense notamment à cette séquence tir primé + lay up à sept minutes de la fin pour permettre à la Roja de garder son matelas de dix points d’avance. Clairement, c’est sa soirée. Et même si son frangin Willy a logiquement été nommé MVP du tournoi, c’est bien Juancho qui est le grand MVP de la finale. Un sacré symbole pour les frérots Hernangomez, qui sont en train d’écrire leur propre histoire après l’énorme page écrite par les frères Gasol et tous leurs copains. Cette perf’ de Juan Hernangomez, quelque part elle sonne aussi comme une petite revanche individuelle, lui qui n’a pas beaucoup vu les terrains NBA la saison passée et qui a été balancé de franchise en franchise avant d’être coupé par le Jazz à la fin du mois de juin. Désormais il tentera de rebondir chez les Raptors qui l’ont signé pour un an au minimum vétéran. Sergio Scariolo, l’entraîneur de l’Espagne et ancien assistant de Nick Nurse à Toronto, pourra dire à son ancien collègue tout le bien qu’il pense de Bo Cruz, euh Juancho pardon.

Juancho Hernangomez était tout simplement injouable ce soir. Et parfois, on n’a pas d’autre choix que de s’incliner. Si les Bleus auraient pu montrer un bien meilleur visage dans beaucoup de compartiments du jeu au cours de cette finale, il n’y a pas grand-chose à faire face à un mec qui est tout simplement sur un nuage…