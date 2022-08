À neuf jours du début de l’EuroBasket, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. A l’heure de ces lignes on est d’ailleurs plutôt sur treize joueurs, voire quatorze avec le grand Fall qui zone non loin de la ligne, mais pas une seconde à perdre alors on se mouille en causant de ceux qui devraient sans trop de souci voir leur place pour Berlin validée dans les prochains jours. Allez, on se penche aujourd’hui sur le dossier… Timothé Luwawu-Cabarrot, où le genre de piston parfait dans n’importe quelle équipe de haut niveau.

Nom : Luwawu-Cabarrot

Prénom : Timothé

Age : 27 ans

Taille : 1m98

Poids : 99 kilos

Poste : Ailier / Arrière

Surnom : TLC, Tim

Sur le CV : Antibes, Mega Leks, Sixers, G League, Thunder, Bulls, Nets, Hawks, actuellement free agent

Palmarès en EDF : une médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2021

Un peu à l’image de Guerschon Yabusele, Timothé Luwawu-Cabarrot n’a pas un parcours des plus classiques. Bon, le basket, ça le gamin baigne dedans depuis petit. Tout jeune déjà, TLC rêvait de NBA. Évidemment et comme pour bon nombre d’Européens l’accession à la Grande Ligue est franchement galère mais l’ailier s’accroche à l’American Dream. Après un détour par la Serbie et un premier retrait à la Draft 2015, Tim rejoint finalement la cour des grands en 2016, et c’est avec Philadelphie que le Cannois pose en premier le pied sur un parquet ricain. Depuis et jusqu’à aujourd’hui, TLC n’a plus jamais quitté la NBA. Dire que notre ami y est solidement ancré serait quand même une entourloupe, puisque la vérité est que l’ailier galère encore à faire son trou. Attention, le talent est là hein, mais la concurrence est telle que le Frenchie a déjà connu pas mal d’équipes, en plus de quelques passages par la G League. Shooteur capable et défenseur solide sur l’homme, Tim possède pourtant un profil de 3&D recherché dans cette NBA moderne. Qu’importe, à défaut de pouvoir faire valoir ses qualités outre-Atlantique pour le moment, TLC aura l’occasion de briller avec Bleus, lui qui devrait reprendre le poste 3 laissé vacant par Nicolas Batum. Mais d’ailleurs, comment le gamin d’Antibes est-il parvenu à se frayer un chemin jusqu’à l’Équipe de France avec toutes ces galères ?

Bon, eh bien on ne va pas trop s’étaler, mais sachez que Timothé Luwawu-Cabarrot est un battant. Formé à Antibes, le petiot se fait les dents en Pro B durant trois saisons avec le groupe professionnel. Là-bas, TLC est plutôt bon et sa progression est linéaire, au point même de se présenter à la Draft 2015. La hype ne va toutefois pas durer, puisque l’ailier décide finalement de retirer son nom pour retenter sa chance l’année suivante. En attendant, Tim s’exile en Serbie avec le Mega Leks afin de se préparer au mieux. Vous trouvez le choix de carrière chelou ? Alors oui, mais en fait non. Vraiment déter pour rejoindre la NBA, notre 3&D casse tout dans le pays du gros Jokić. Sa seule et unique saison dans la Ligue Adriatique est une franche réussite, puisque TLC est élu dans le cinq majeur de la compétition. Boosté comme jamais par son aventure serbe, Timothé file s’inscrire à la Draft 2016, dans laquelle le bonhomme est même parfois annoncé comme lottery pick. Finalement, l’ailier est choisi avec le 24ème choix par les Sixers, c’est le grand début de son aventure américaine.

« Il a un profil qui peut être complémentaire d’Evan (Fournier). Même s’il joue 2, dans le basket international il peut très bien tenir le poste 3. Il est physique, athlétique donc pour nous c’est intéressant. » — Vincent Collet au sujet de Timothé Luwawu-Cabarrot

L’aventure américaine, justement, démarre lentement. D’abord envoyé en D-League (équivalent de la G League à l’époque), Luwawu-Cabarrot gratte finalement un beau temps de jeu sous le maillot de 76ers. Les performances sont irrégulières, notamment au shoot, mais le Français donne tout et défend le plomb. Pas suffisant toutefois pour espérer être conservé, puisqu’après trois saisons avec Philadelphie, TLC est envoyé chez le Thunder, le début des vrais problèmes. Dans l’Oklahoma, l’ailier joue peu voire ne joue pas et son aventure avec OKC va couper court. Zou, direction les Bulls dans la foulée pour un rapide passage. Vous l’aurez compris, notre ami galère à se faire une place. La saison 2019-20 sous le maillot des Nets ressemble d’ailleurs à celle de la dernière chance en NBA. Une chance que Timo va saisir fort, puisqu’aux côté de KD et de Kyrie, TLC joue le meilleur basket de sa carrière. Bon défenseur et shooteur fiable (39% de loin) cette saison-là, il s’affirme comme un soldat quasi-parfait. D’ailleurs, ses performances séduisent Vincent Collet qui n’hésite pas à le convoquer pour disputer les Jeux Olympiques 2021 avec les Bleus. Pour sa première vraie campagne internationale avec la France, l’ailier envoie du bois et livre plusieurs matchs intéressants, comme la demi-finale face à la Slovénie notamment. Aujourd’hui, le poste 3 est incontournable dans le groupe tricolore. Pas forcément starter, certes, mais précieux en sortie de banc. Polyvalent et altruiste, Timothé a su se faire une place de choix au sein des Bleus et ses efforts pourraient bien être récompensés par un statut de titulaire lors de l’Euro. Eh oui, Nico Batum n’étant pas là, le Cannois pourrait bien rafler la mise, et ce serait amplement mérité. Côté NBA enfin, Tim quitte Brooklyn à l’issue de la saison 2020-21, après deux ans de bons et loyaux services à Big Apple. Prochaine étape et dernière en date donc, les Hawks de Trae Young pour une année. Chez les Faucons, l’aventure est en demi-teinte puisque TLC a ses minutes mais peine à convaincre. Malgré quelques belles sorties, notre Frenchie se retrouve aujourd’hui sur marché des free agents, à attendre de savoir ce que l’avenir peut bien lui réserver.

Le coup de chaud de Timothé Luwawu-Cabarrot face à la Slovénie 🥵 #BestOf2021 #TeamFranceBasket | @timcabs pic.twitter.com/nqwuD5k5ni — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) December 30, 2021

Toujours dans le flou quant à son avenir en NBA, Timothé Luwawu-Cabarrot va sûrement prendre cet Euro comme une bonne bouffée d’air frais. Important et impliqué chez les Bleus, l’ailier va devoir convaincre une franchise de lui donner autre chance. À 27 ans, TLC entre dans un nouveau chapitre de sa carrière et peut compter sur la sélection pour l’aider à l’entamer au mieux.